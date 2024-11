O México lidera as exportações de dispositivos médicos para os Estados Unidos

O México liderou as exportações de dispositivos médicos para os Estados Unidos de janeiro a setembro de 2024, com remessas de 8,685 bilhões de dólares, de acordo com dados do Departamento de Comércio.

Desde 2022, o México substituiu a China como o principal exportador de dispositivos médicos para o mercado dos EUA.

Os Estados Unidos importaram dispositivos médicos de todo o mundo com um valor alfandegário de US$ 42,582 bilhões nos três primeiros trimestres de 2024, um aumento de 8,3% em relação ao ano anterior.

De acordo com os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS), em 2022, os gastos com saúde chegaram a US$ 4,5 trilhões nos EUA, ou US$ 13.493 por pessoa, o que representou 17,3% do PIB dos EUA.

A National Research Corporation observou que esses gastos devem crescer a uma taxa média anual de 5,4% entre 2022 e 2031, devido a fatores seculares, como o envelhecimento da população, o aumento da acuidade e a prevalência de doenças crônicas.

A seguir, a tendência das exportações de produtos médicos do México para o mercado dos EUA de janeiro a setembro de 2024, em milhões de dólares:

2019 : 7,172.

2020 : 7,009.

2021 : 8,567.

2022 : 9,200.

2023 : 11,549.

Janeiro a setembro de 2023 : 8.572.

Jan-Set 2024: 8.685.

Exportações de dispositivos médicos

De acordo com o The Pennant Group, o segmento de saúde domiciliar e hospício está crescendo no cenário geral da saúde nos EUA.

A Grandview Research estima que o mercado de assistência médica domiciliar vale aproximadamente US$ 142,9 bilhões e deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,5% entre 2022 e 2030.

O setor de cuidados paliativos também é estimado em aproximadamente US$ 34,5 bilhões e deve crescer a uma CAGR estimada de 8,2% entre 2022 e 2030.

Veja a seguir os principais exportadores de dispositivos médicos para os Estados Unidos de janeiro a setembro de 2024, em milhões de dólares: