O mercado do mobiliário no México: estatísticas e perspectivas

O mercado de mobiliário no México totalizou 9,74 mil milhões de dólares em 2023, um aumento anual de 14,5%.Prevê-se que este sector cresça para 10,74 mil milhões de dólares em 2029.O valor baseia-se nas projecções do Statista referidas pela Associação de Fabricantes de Mobiliário de Jalisco (Afamjal).

Os principais subsectores do mercado de mobiliário no México são:

Mobiliário de exterior.

Mobiliário de sala de estar.

Candeeiros e iluminação.

Mobiliário de cozinha e sala de jantar.

Mobiliário de escritório.

Decoração de casa.

Mobiliário de quarto.

Em toda a América do Norte, o sector vale 637,5 mil milhões de dólares no ano em curso e a Mordor Intelligence prevê que atinja 823,75 mil milhões de dólares em 2029.Entre as empresas mais proeminentes da região estão: Ashley, HermanMiller, HNI, IKEA e Steelcase.

Tendência

De acordo com a Steelcase, os avanços tecnológicos, as mudanças na força de trabalho e o trabalho remoto transformaram o mundo do trabalho.Estas tendências estão a afetar os produtos e serviços que os clientes da Steelcase compram. Nos últimos anos, a empresa registou:

Menor procura de mobiliário de escritório por parte das empresas.

Maior interesse em produtos que oferecem privacidade e melhoram a concentração.

Aumento da procura de mobiliário que facilite o trabalho colaborativo à distância.

Aumento da necessidade de mobiliário para espaços sociais e colaborativos nos escritórios.

Renovação dos ambientes de trabalho.

Interesse crescente em mobiliário com diferentes preços, qualidade e garantias.

Estes são os principais sectores de exportação do México, com valores para 2023 e em milhões de dólares: