O mercado de ovos com casca dos EUA foi responsável por aproximadamente 9 bilhões em vendas no varejo em 2023, de acordo com dados da SPINS.

A SPINS é uma empresa que fornece dados para fabricantes de marcas e varejistas. Ela coleta informações de varejistas internacionais de alimentos orgânicos e naturais, agrega os dados e os vende para marcas que desejam saber o que funciona e o que não funciona do ponto de vista das vendas de produtos.

Entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023, o mercado de ovos com casca dos EUA registrou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,3%.

Mercado de ovos com casca

A Vital Farms destaca uma mudança na conscientização do consumidor. Atualmente, muitos estão mais conscientes dos efeitos negativos que os alimentos processados podem ter sobre a saúde, o meio ambiente e a agricultura. Essa mudança gerou uma demanda maior por alimentos produzidos de forma ética. Os consumidores estão buscando cada vez mais opções que atendam a esses padrões éticos e se afastem da agricultura industrial.

Em 2023, aproximadamente 70% dos ovos de mesa produzidos nos Estados Unidos foram vendidos como ovos com casca.

De acordo com o Serviço de Marketing Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), dessa porcentagem, 57% foi vendida em pontos de venda de alimentos domésticos, como supermercados e lojas de conveniência. Além disso, 11% foram distribuídos em canais de alimentação fora de casa, como restaurantes, e apenas 2% foram exportados.

Produtos especiais

Por outro lado, o USDA estimou que cerca de 30% dos ovos produzidos no país foram comercializados como produtos derivados de ovos. Isso inclui ovos com casca quebrados e processados em produtos líquidos, congelados ou secos, vendidos principalmente para instituições, como empresas que produzem produtos de panificação.

Os dados da SPINS mostram que o mercado de varejo de ovos criados a pasto nos EUA foi responsável por aproximadamente 531,0 milhões em vendas no varejo em 2023 e cresceu a uma CAGR de 26,6% entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023, enquanto o mercado de ovos especiais (incluindo criados a pasto, caipiras e livres de gaiolas) foi responsável por aproximadamente US$ 1,8 bilhão em vendas no varejo em 2023 e cresceu a uma CAGR de 11,2% entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023.