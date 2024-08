Importações de alimentos para Tijuana em 2023

As importações de alimentos para Tijuana, no noroeste do México, foram de US$ 1,42 bilhão, incluindo produtos agrícolas e florestais.

Esse valor abrange toda a área metropolitana de Tijuana.

Desse total, 80% vieram dos Estados Unidos e o restante de outros destinos, como Canadá, União Europeia, China e Chile.

De acordo com informações do Departamento de Agricultura dos EUA, as principais categorias foram as seguintes:

Produtos de madeira.

Carne suína .

Queijo.

Produtos de aves.

Carne bovina.

Produtos de panificação.

Preparações alimentícias.

Importação de alimentos para Tijuana

Atualmente, o mercado de Tijuana se distingue por um interesse crescente em produtos importados, adaptando-se aos diferentes tipos de visitantes que recebe.

Tanto os turistas estrangeiros quanto os consumidores locais apresentam um perfil e um comportamento de gastos notadamente influenciados pela proximidade e pelas interações com os Estados Unidos.

Devido às características exclusivas desse nicho, alimentos e bebidas voltados para o consumidor são uma área com alto potencial de expansão e desenvolvimento.

O gerenciamento da cadeia de suprimentos é um fator essencial na importação de mantimentos, principalmente para itens de curta duração.

A rede de transporte e armazenamento em Tijuana desempenha um papel fundamental para garantir que os produtos alimentícios cheguem nas condições adequadas.

Logística

Apesar de sua relativa juventude, tendo sido estabelecido em 1889, é uma das passagens de fronteira mais movimentadas do mundo.

Também é considerado o porto de entrada comercial mais importante do oeste do México.

Atua como um ponto crucial para importações agrícolas e de alimentos dos Estados Unidos para mercados próximos, como Los Cabos, Hermosillo, La Paz e Ciudad Obregón.

Embora em menor grau em comparação com outras passagens de fronteira, também serve como ponto de entrada para produtos destinados a grandes mercados, como Guadalajara e Cidade do México.

Curiosamente, o USDA observa que, embora Tijuana seja facilmente acessível dos Estados Unidos por via rodoviária, aérea e até mesmo ferroviária, é menos acessível de muitas áreas do México.

Essa situação cria uma sensação de isolamento do resto do país e faz de Tijuana um centro estratégico de logística e distribuição para o noroeste do México.