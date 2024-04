O maior mercado de veículos movidos a novas energias: a China

A China tornou-se o maior mercado de veículos movidos a novas energias do mundo.

De acordo com as previsões do Equal Ocean, um conhecido instituto de investigação chinês, as vendas de veículos movidos a novas energias na China deverão aumentar para 11,3 milhões de unidades até 2025 e a sua taxa de penetração deverá atingir 35% até 2025.

Os veículos movidos a novas energias incluem veículos que utilizam baterias recarregáveis para alimentar motores eléctricos, células de combustível de hidrogénio, biocombustíveis e combustíveis sintéticos, gás natural comprimido e gás natural liquefeito.

Mercado de veículos

Apoiado pelo apoio do governo chinês e impulsionado pela sua aposta na independência dos recursos petrolíferos, na proteção do ambiente e na modernização industrial «Made in China 2025», o sector dos veículos eléctricos é o segmento mais promissor da indústria automóvel chinesa.

Um dos planos industriais de maior alcance é o Made in China 2025.

Um dos planos industriais de maior alcance é o Made in China 2025.

O Conselho de Estado chinês publicou este plano industrial em maio de 2015. Trata-se de um plano a 10 anos que visa 10 sectores estratégicos, incluindo tecnologias da informação avançadas, máquinas-ferramentas automatizadas e robótica, equipamento de aviação e de voos espaciais, equipamento de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamento avançado de trânsito ferroviário, veículos de energia nova, equipamento de produção de eletricidade, maquinaria agrícola, novos materiais, produtos biofarmacêuticos e produtos de dispositivos médicos avançados.

Sectores industriais

De acordo com a Câmara de Comércio dos EUA, o Made in China 2025 «visa aproveitar o poder do Estado para alterar a dinâmica competitiva nos mercados globais em indústrias críticas para a competitividade económica».

O plano apoia 10 sectores: veículos movidos a novas energias, tecnologias da informação (TI) da próxima geração, biotecnologia, novos materiais, aeroespacial, engenharia oceânica e navios de alta tecnologia, caminhos-de-ferro, robótica, equipamento elétrico e maquinaria agrícola.