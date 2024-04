O ponto de vista do USTR sobre o Made in China 2025

Na opinião do USTR, o objetivo inicial do Made in China 2025 é garantir, através de vários meios, que as empresas chinesas desenvolvam, extraiam ou adquiram a sua própria tecnologia «autóctone», propriedade intelectual e know-how, bem como as suas próprias marcas.

Isto afecta empresas como a Qualcomm Incorporated, por exemplo, que obtém uma parte significativa das suas receitas de OEM chineses.

Alguns dos clientes da Qualcomm na China desenvolveram, e outros podem desenvolver no futuro, seus próprios produtos de CI e usar esses produtos de CI em seus dispositivos em vez dos produtos de CI da Qualcomm, inclusive devido a pressões ou políticas do governo chinês (cuja campanha Made in China 2025 visa 70% de autossuficiência em semicondutores até 2025), preocupações sobre a perda de acesso aos produtos de CI da Qualcomm como resultado de acções ou políticas reais, ameaçadas ou potenciais dos governos dos EUA ou da China, incluindo políticas de proteção comercial ou de segurança nacional ou outras razões.

Opinião do USTR

Embora, supostamente, se destine apenas a aumentar a produtividade industrial através de técnicas de fabrico mais avançadas e flexíveis, o Made in China 2025 é emblemático da abordagem cada vez mais sofisticada e evolutiva da China à «inovação autóctone», tal como evidenciado por numerosos planos industriais conexos e de apoio.

O USTR considera que, no contexto da abordagem disruptiva e anti-concorrencial da China à inovação autóctone, o objetivo comum e primordial é substituir tecnologias, produtos e serviços estrangeiros por tecnologias, produtos e serviços chineses no mercado chinês, por todos os meios possíveis, a fim de permitir que as empresas chinesas dominem primeiro o mercado chinês e, em seguida, utilizem esse domínio como trampolim para conquistar mercados internacionais.

Tecnologias

O programa «Made in China 2025», que representa os primeiros 10 anos de uma estratégia de 30 anos conhecida como «Strong Manufacturing Nation Strategy», visa reforçar as empresas chinesas em 10 sectores estratégicos seleccionados, à custa e em detrimento das empresas estrangeiras e das suas tecnologias, produtos e serviços, através de um processo multifaseado ao longo de 10 anos.

O próximo objetivo do Made in China 2025 é substituir as tecnologias, os produtos e os serviços estrangeiros por tecnologias, produtos e serviços nacionais no mercado chinês.