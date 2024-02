O equipamento de transporte domina os investimentos no México

O sector do equipamento de transporte dominou o investimento direto estrangeiro no México em 2023.

Globalmente, 50% do IDE registado no México concentrou-se no sector da indústria transformadora.

O México atraiu 36,058 mil milhões de USD de IDE em 2023.

O sector do equipamento de transporte engloba uma vasta gama de indústrias relacionadas com o fabrico, conceção, manutenção e comercialização de veículos e componentes de transporte.

Este sector é crucial para a mobilidade e a conetividade em várias áreas, desde o transporte de passageiros ao transporte de mercadorias.

Outras indústrias que se destacaram na atração de IDE na indústria transformadora foram: bebidas e tabaco, metais, equipamento informático, produtos químicos e aparelhos eléctricos.

Equipamento de transporte

Em particular, o México aumentou a sua competitividade no sector automóvel, com uma quota crescente das importações totais dos EUA e, ao mesmo tempo, uma diversificação das exportações para outros mercados do mundo.

O México é o maior mercado de exportação de peças automóveis dos EUA e o quarto maior produtor mundial de peças automóveis, gerando 107 mil milhões de dólares em receitas anuais.

A dimensão do mercado mexicano de veículos de passageiros e a fronteira partilhada entre os EUA e o México geram uma forte procura de peças e equipamento automóvel original dos EUA.

O Departamento de Comércio dos EUA recomenda que a forma mais eficaz de os fornecedores de peças e equipamentos automóveis dos EUA entrarem no mercado mexicano é através da representação local ou da distribuição regional.

As fábricas de montagem preferem fornecedores localizados nas proximidades para minimizar os volumes de inventário e facilitar as entregas just-in-time ou just-in-sequence.

É mais fácil servir os OEM no México se o exportador americano já os abastecer nos EUA e tiver um número de fornecedor.

As peças automóveis relacionadas com componentes para fornecedores Tier 1 ou Tier 2 representam os artigos mais exportados dos EUA.

No entanto, existem oportunidades para a produção de motores, componentes híbridos de plástico e metal, fundição por injeção, peças estampadas, conectores, maquinação de peças de alta precisão com operação secundária, máquinas e equipamentos, materiais, componentes pré-montados, forjamento a quente e a frio, fundição sob pressão de alumínio, moldes, ferramentas, ferramentas de corte, equipamento de processos de automatização, matérias-primas, peças acabadas e acessórios.