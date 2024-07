O equilíbrio entre a produção e o consumo de açúcar

O balanço entre a produção e o consumo de açúcar no mundo registou um excedente no último ciclo (2022-2023) e, previsivelmente, também na atual campanha (2023-2024), de acordo com os dados comunicados pela empresa alemã Südzucker AG.Cada campanha decorre de 1 de outubro a 30 de setembro. Na sua última projeção do balanço mundial do açúcar em março de 2024, a S&P Global Commodity Insights refere um excedente de 0,7 milhões de toneladas para a campanha de açúcar de 2022/23. Isto segue-se a três anos consecutivos de défice.Por um lado, houve um aumento significativo na produção de açúcar no Brasil e na Tailândia. Por outro lado, observou-se uma menor produção no México, China, União Europeia, Índia e Paquistão. O consumo manteve-se praticamente estável. Consequentemente, o rácio entre as existências e o consumo manteve-se muito baixo, em cerca de 35%.

Produção e consumo de açúcar

Para a atual campanha de açúcar de 2023/24, a S&P Global Commodity Insights prevê um excedente de 5,2 milhões de toneladas de açúcar. A Südzucker informa que é esperado um novo aumento na produção, especialmente no Brasil, Paquistão, China e Europa. No entanto, espera-se uma diminuição na Tailândia e no México. Além disso, prevê-se um aumento do consumo. Assim, o rácio entre as existências e o consumo deverá manter-se baixo, ligeiramente abaixo dos 38%.

Tendência

Ao longo da história, o mercado internacional do açúcar passou por fases de oferta limitada, o que levou a um aumento dos preços do açúcar e das margens de lucro da indústria. Este facto, por sua vez, provocou uma expansão da indústria, resultando num excesso de oferta e numa consequente queda dos preços do açúcar e das margens de lucro. Além disso, de acordo com a empresa brasileira Cosan Limited, os preços do etanol e do açúcar podem variar por uma série de razões, tais como