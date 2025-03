O comércio mundial cresceu 1,8% em valor em 2024

O comércio mundial, medido em volume, registrou um crescimento anual de 1,8% em 2024, informou o Escritório Holandês de Análise de Política Econômica (CPB).

O aumento implicou em uma recuperação de um declínio de 1,2% em 2023.

Comércio mundial

De acordo com o Bundesbank alemão, o endurecimento da política comercial dos EUA pode afetar seriamente o comércio mundial e a economia global.

A seguir, a tendência de crescimento do comércio mundial de mercadorias, medido em volume:

2018 : 3.5.

2019 : -0.3.

2020 : -5.1.

2021 : 10.5.

2022 : 3.3.

2023 : -1.2.

2024: 1.8.

As tarifas de Trump

O recém-eleito presidente dos EUA, Donald Trump, intensificou as ameaças de tarifas contra o Canadá e o México, seus principais parceiros comerciais. Além disso, as tarifas de importação sobre produtos chineses já aumentaram 20% cumulativamente até 2025, embora não tanto quanto prometido antes da eleição.

Em fevereiro, Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e produtos siderúrgicos a partir de 12 de março de 2025, eliminando acordos com vários países, incluindo México, Canadá, Coreia do Sul, Brasil e União Europeia, entre outros.

Ele também ordenou o aumento da tarifa sobre as importações de alumínio e seus derivados para 25% a partir de 12 de março do próximo ano.

Trump também anunciou aumentos generalizados de tarifas contra vários parceiros comerciais.

Essas ações podem levar a uma retaliação por parte dos países afetados. Se isso acontecer, os Estados Unidos alertaram que imporão outras medidas, o que poderia desencadear sérios conflitos comerciais.

Nesse cenário, o Bundesbank acredita que a incerteza sobre a política comercial cresceu em todo o mundo. Na verdade, esse aumento da incerteza, por si só, pode estar retendo a atividade econômica global.

Antecedentes

Na visão do Banco Mundial, no início do século XXI, muitos mercados emergentes e economias em desenvolvimento (EMDEs) experimentaram um crescimento fundamental. Um amplo consenso político sobre os benefícios da integração global impulsionou o comércio internacional e os fluxos financeiros. Ao mesmo tempo, as reformas estruturais internas estabeleceram as bases para esse crescimento.

A criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1995 facilitou um maior acesso ao mercado para essas economias. Além disso, a redução de tarifas em acordos comerciais e os avanços tecnológicos em comunicação e transporte reduziram os custos do comércio internacional.