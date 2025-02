Os 15 maiores produtores de aço do mundo em 2024

China, Índia e Japão ocuparam as primeiras posições entre os principais produtores de aço do mundo em 2024, de acordo com dados da World Steel Association (Worldsteel).

Globalmente, a produção de aço totalizou 1,883 bilhão de toneladas métricas, uma queda de 0,8% em relação a 2023.

Produtores de aço

Entre os principais países produtores, a produção de aço na China, Japão, Estados Unidos e Rússia diminuiu, enquanto a produção na Índia, Alemanha, Turquia e Brasil aumentou.

Os cinco maiores produtores de aço respondem por cerca de 74% da produção mundial de aço em 2024.

O aço é produzido principalmente por dois métodos: o forno básico de oxigênio (BOF) e o forno elétrico a arco (EAF). No processo EAF, uma corrente elétrica derrete a sucata de aço para produzir aço novo. Por outro lado, o processo BOF usa coque e minério de ferro para gerar ferro-gusa, que é então transformado em aço. O carvão metalúrgico desempenha um papel essencial no BOF, pois permite a produção de coque.

Globalmente, de acordo com a Arch Resources, cerca de 72% do aço do mundo é produzido por BOF, enquanto nos Estados Unidos, o BOF é responsável por cerca de 31% da produção.

Em 2024, a China produziu 1.005,1 milhões de toneladas de aço, seguida pela Índia (149,6 milhões), Japão (84,0 milhões) e EUA (79,5 milhões).

Tarifas nos Estados Unidos

Várias Proclamações Presidenciais, emitidas de acordo com a Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962, prevêem uma tarifa de 25% sobre determinadas importações de aço para os EUA.

No entanto, há exceções. Primeiro, a Argentina, o Brasil e a Coreia do Sul estão sujeitos a cotas restritivas. Além disso, as importações da União Europeia, fundidas e despejadas na UE, estão isentas dentro dos limites da cota tarifária até dezembro de 2025. O mesmo se aplica ao Japão, ao Reino Unido e ao México, desde que o aço seja fundido e despejado em seus respectivos territórios ou, no caso do México, na América do Norte.

Por outro lado, as importações do Canadá e da Austrália não estão sujeitas a essa tarifa. Por fim, o aço ucraniano está isento se for fundido e vazado na Ucrânia ou na UE, mas somente até 1º de junho de 2025.

Todas essas isenções serão perdidas, no entanto, se uma recente ordem executiva do presidente dos EUA, Donald Trump, que impõe uma tarifa geral de 25% sobre as importações de aço para os EUA, entrar em vigor.

Trump também planeja anunciar mais sobre seus planos de impor tarifas “recíprocas” sobre o comércio de aço e alumínio na quinta-feira.