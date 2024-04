Nos últimos 20 anos, o comércio entre a União Europeia e o Chile registou um aumento de 150%, de acordo com a Comissão Europeia.

A UE é o terceiro maior parceiro comercial do Chile e o Chile é um dos maiores parceiros da UE na América Latina.

Além disso, a UE é a primeira fonte de investimento direto estrangeiro (IDE) no Chile, cujos fluxos de investimento duplicaram em 20 anos.

O Acordo de Associação UE-Chile tem sido positivo para a diversificação: desde 2012, as exportações agro-alimentares do Chile representam mais de 50% do total das exportações (mais do que os produtos mineiros).

Em segundo lugar, a conclusão bem sucedida do Acordo-Quadro Avançado UE-Chile, em dezembro do ano passado, foi o culminar de seis anos de trabalho árduo entre as duas partes, com o objetivo de modernizar o atual Acordo de Associação bilateral, assinado em 2002.

O Acordo de Associação tem funcionado bem não só para as grandes empresas, mas também para as pequenas e médias empresas (PME): quase 40% das exportações do Chile para a UE provêm de PME (uma percentagem mais elevada do que a de outros parceiros comerciais).

União Europeia e o Chile

Entretanto, nos últimos 20 anos, o mundo mudou, a natureza das economias evoluiu e surgiram novas prioridades económicas e sociais.

Por conseguinte, as duas partes decidiram melhorar as suas relações e trabalhar no sentido de um novo acordo, mais amplo e mais profundo.

Matérias-primas

Em 13 de dezembro, o Chile e a União Europeia assinaram o Acordo-Quadro Avançado, que permitirá a isenção de direitos aduaneiros em 99% das trocas comerciais entre as duas partes.

Permitirá também às empresas chilenas um acesso muito melhor ao investimento e à apresentação de propostas para contratos públicos e proporcionará um elevado nível de proteção do investimento, com a criação de um sistema de tribunais de investimento.

Este novo acordo contém compromissos importantes em matéria de comércio sustentável, incluindo o clima, a energia e as matérias-primas, bem como a igualdade de género e os sistemas alimentares sustentáveis.

O acordo proporcionará um maior acesso a matérias-primas e combustíveis limpos, como o lítio, o cobre e o hidrogénio, que são cruciais para a transição para uma economia verde.

Por último, facilitará às empresas da UE a prestação de serviços no Chile, incluindo serviços de entrega, telecomunicações, transporte marítimo e serviços financeiros.