O comércio da China com a Rússia regista uma taxa de crescimento de dois dígitos

O comércio da China com a Rússia tem crescido a taxas de dois dígitos, tanto nas importações como nas exportações, nos últimos três anos.

Do lado da procura, as importações chinesas da Rússia cresceram 37% em 2021, 46% em 2022 e 13% em 2023.

O que é que a China importou do mercado russo em 2023?

Principalmente estes cinco produtos:

Petróleo: 60,082 mil milhões de dólares.

Carvão: 14 316 mil milhões de dólares.

Gás: 11,695 mil milhões de dólares.

Óleos de petróleo: 7,234 mil milhões de dólares.

Cobre: 3.159 milhões de dólares.

O comércio da China com a Rússia

A economia russa está fortemente dependente da exportação de uma série de matérias-primas, incluindo a maioria dos metais industriais, produtos florestais e petróleo e gás.

Consequentemente, é fortemente afetada pelos preços internacionais das matérias-primas e é particularmente vulnerável a qualquer enfraquecimento da procura mundial destes produtos.

As importações chinesas da Rússia tiveram este dinamismo depois de terem caído 7% em 2020, afectadas pela pandemia de Covid-19.

Sector automóvel

De acordo com a OMC, as exportações chinesas para o mercado russo mostraram mais resiliência: cresceram 2% em 2020, apesar da pandemia, e depois três anos a taxas de dois dígitos: 34% em 2021, 13% no ano seguinte e 46% em 2023.

Quais foram as principais exportações chinesas para a Rússia em 2023?

Automóveis : 11.658 milhões de dólares.

Telefones: 4.176 milhões de dólares.

Tractores: 3.754 milhões de dólares.

Veículos a motor para transporte de mercadorias: 3.071 milhões de dólares.

Computadores: 2.917 milhões de dólares.

A Rússia foi o sétimo maior destino das exportações de mercadorias da China em 2023, ultrapassada pelos Estados Unidos, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, Vietname e Índia.

As exportações de mercadorias da China para todo o mundo foram de 3,4 mil milhões de dólares em 2023, menos 6% do que em 2022.