O CIIT: impacto no investimento e no PIB

O Ministério das Finanças mexicano estima que a primeira fase da construção dos cinco pólos do Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec (CIIT) atrairá investimentos de 7 mil milhões de dólares.

Em que consiste o CIIT? Trata-se de um projeto de infra-estruturas no México que visa ligar o Golfo do México ao Oceano Pacífico através do Istmo de Tehuantepec, uma estreita faixa de terra no sudeste do país.

Com este investimento, a taxa de crescimento da região aumentará cerca de 0,9 pontos percentuais por ano durante três anos a partir da realização dos primeiros investimentos, de acordo com as projecções do Ministério das Finanças.

Este corredor tem por objetivo oferecer uma alternativa à rota mais longa e mais congestionada do Canal do Panamá.

Para incentivar os investimentos nos pólos de desenvolvimento, foi publicado em 5 de junho um decreto que prevê benefícios fiscais para as empresas que desenvolvam actividades nestes parques industriais.

Os incentivos fiscais consistem num crédito fiscal de imposto sobre o rendimento até 100% durante os três primeiros exercícios e 50% nos três exercícios seguintes, ou 90% no caso de serem excedidos os níveis mínimos de emprego estipulados nas condições de concurso.

CIIT

Além disso, será concedida uma dedução imediata de 100% do montante do investimento inicial dos novos activos fixos utilizados pelos contribuintes nas suas actividades durante os primeiros seis anos.

Por último, será concedida uma isenção de IVA nas operações internas e entre parques industriais durante os primeiros quatro anos de atividade.

Estes incentivos destinam-se a aumentar a taxa de rendibilidade das empresas que se instalam ao longo do Istmo, acelerando assim o investimento privado e a criação de emprego na região.

Médio prazo

O processo de concurso para os primeiros cinco pólos teve início em 27 de junho deste ano, sendo o primeiro pacote constituído por quatro parques localizados no Estado de Veracruz e pelo parque industrial de Salina Cruz, em Oaxaca.

Embora em anos anteriores os baixos níveis de investimento em infra-estruturas logísticas nos estados de Veracruz e Oaxaca tenham causado um estrangulamento na atração de investimento, espera-se que, a médio prazo, esta tendência se inverta à medida que se consolidem os efeitos do desenvolvimento do CIIT no emprego, no comércio e na produção industrial.