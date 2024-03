O caso do milho geneticamente modificado no T-MEC

No caso entre o México e os Estados Unidos sobre as medidas relativas ao milho geneticamente modificado no âmbito do T-MEC, o Canadá está envolvido como terceira parte.

É também conhecido como milho geneticamente modificado.

Os países terceiros têm o direito de assistir a qualquer audiência, de apresentar observações escritas e orais ao painel e de receber observações escritas das partes em litígio.

Tomando como ponto de partida: em 30 de janeiro de 2023, os Estados Unidos enviaram um pedido formal por escrito ao México ao abrigo do Capítulo T-MEC sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (artigo 9.6.14) para «uma explicação das razões» e «informações relevantes relativas» a determinadas medidas mexicanas sobre produtos biotecnológicos.

Posteriormente, em junho de 2023, os Estados Unidos solicitaram e realizaram consultas de resolução de litígios com o México relativamente às suas medidas biotecnológicas ao abrigo do Capítulo de Resolução de Litígios T-MEC, mas estas consultas também não conseguiram resolver a questão.

Consequentemente, em 17 de agosto de 2023, os Estados Unidos criaram um painel de resolução de litígios para contestar as medidas reflectidas no Decreto do México que estabelece várias acções relativamente ao glifosato e ao milho geneticamente modificado («Decreto do Milho de 2023»), emitido em 13 de fevereiro de 2023.

Milho geneticamente modificado

Especificamente, os Estados Unidos contestaram a proibição imposta pelo México à utilização de milho geneticamente modificado em tortilhas ou massas, bem como a instrução dada às agências governamentais mexicanas no sentido de eliminar progressivamente (ou seja, reduzir e, em última análise, proibir) a utilização de milho geneticamente modificado em todos os produtos destinados ao consumo humano e à alimentação animal.

Os EUA consideram que as medidas do México são incompatíveis com várias das obrigações assumidas por este país no âmbito do T-MEC, nos capítulos SPS e Acesso ao Mercado.

Litígio

O Painel foi constituído em 18 de outubro de 2023 e é composto pelos seguintes membros: Christian Häberli (Presidente), Hugo Perezcano Díaz e Jean Kalicki.

Em dezembro de 2023, o procedimento do painel estava em curso.

O que é o milho geneticamente modificado? Trata-se de variedades de milho cujo material genético foi alterado através de técnicas de engenharia genética com o objetivo de melhorar determinadas características, como a resistência a pragas, o teor nutricional, a tolerância a herbicidas, a resistência à seca e o rendimento.