Número de projectos mineiros desce para 762 no México

O número de projectos mineiros no México desceu de 1 218 em 2022 para 762 em 2023, distribuídos por 26 estados do país. O México é um grande produtor de prata, cobre e outros minerais. Onde estão os principais projectos mineiros?

Sonora: 205.

Chihuahua: 92.

Durango: 95.

De acordo com a Câmara de Minas do México (Camimex):

259 projectos estão em fase de exploração.

73 em fase de produção.

33 em fase de desenvolvimento.

391 projectos estão em fase de adiamento.

6 operações estão a ser encerradas.

Projectos mineiros

Do número total de projectos, 522 dizem respeito a metais preciosos, 100 a minerais polimetálicos, 55 a cobre, 14 a minério de ferro, 20 a lítio e os restantes a outros metais e minerais. Esta diminuição do número de projectos deve-se a uma política restritiva na atribuição de novas concessões, à rejeição e/ou atraso das licenças ambientais e às reformas da Lei de Minas, em que a atividade de exploração para a descoberta de novos depósitos caberá ao Estado através do Serviço Geológico Mexicano, com um orçamento limitado para a exploração. Uma das questões pendentes mais significativas é a limitação na atribuição de novas concessões e autorizações, que teve um impacto importante na redução de 48% do investimento em actividades de exploração, que é a base para a continuidade dos projectos existentes e de novas minas no futuro.

Depósitos minerais

No México, algumas actividades estão reservadas ao Estado e, de acordo com a Constituição, estas actividades não são consideradas monopólios (artigo 28.º). O Estado é também proprietário de minas de sal e de jazigos minerais, cuja exploração e aproveitamento requerem uma concessão.Para obter uma concessão, os estrangeiros devem estabelecer-se no México e assinar um acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros (SRE), no qual aceitam ser considerados nacionais e renunciam à proteção diplomática do seu país de origem («Cláusula Calvo»); em caso de litígio com o Estado mexicano, este só pode ser resolvido nos tribunais mexicanos.Na zona restrita (a 100 km da fronteira e a 50 km da praia), não são concedidas quaisquer concessões a estrangeiros.