A produção de prata do México diminui nos últimos 3 anos

O México diminuiu sua produção de prata em 2022, 2023 e no primeiro trimestre de 2024, de acordo com dados do Inegi.

Esta é uma queda considerando o volume da produção mineira e metalúrgica do país.

Enquanto a produção de prata no México cresceu 9,6% em 2021, ela caiu 5,6% em 2022 e caiu 8,8% em 2023.

Isso reduziu a produção para 3,593 toneladas no último ano.

Produção de prata

A prata é um metal precioso com uma vasta gama de utilizações, desde a eletrónica, os catalisadores, a fotografia e a medicina, a joias, espelhos e ornamentos, a lingotes e moedas.

No primeiro trimestre de 2024, a produção mexicana deste metal foi de 948 toneladas, uma diminuição de 4% em relação ao mesmo período de 2023.

O México atingiu um pico de produção de 4.959 toneladas de prata em 2015.

História

Entre as várias civilizações pré-hispânicas que extraíram prata no que é hoje o México, os astecas obtiveram este metal precioso em Zacatecas e Taxco.

Depois, com a conquista espanhola do México no século XVI, registou-se uma exploração crescente dos metais preciosos.

Desde então, algumas das principais minas de prata do México foram: Mina de Fresnillo (Estado de Zacatecas), Mina de La Pitahaya (Estado de Sonora), Mina de Guanajuato (Estado de Guanajuato), Mina Real de Angeles (Estado de Zacatecas) e Mina La Valenciana (Estado de Guanajuato).

Líderes

Globalmente, o México foi o líder na produção de minas de prata em 2023, com 6.400 toneladas, de acordo com as estimativas do US Geological Survey (USGS).

Outros grandes produtores foram a China (3.400 toneladas), o Peru (3.100 toneladas), o Chile (1.400 toneladas) e a Polónia (1.300 toneladas).

Em suma, a produção mundial de minas de prata aumentou de 25.600 toneladas em 2022 para uma estimativa de 26.000 toneladas em 2023.

A maior parte do produto de prata é derivada da mineração onde a prata não é o produto principal ou primário.

O Silver Institute, uma associação internacional da indústria da prata, observou que, em 2022, apenas cerca de 28% da produção provinha das chamadas minas de prata primárias, onde a prata é a principal fonte de receita.