Movimentação global de contêineres no mundo

A movimentação global de contêineres registrou uma queda anual de 2,5% em 2023 em comparação com 2022.

Assim, esse indicador atingiu volumes estimados de 820 milhões de unidades equivalentes a 20 pés (TEUs).

O rendimento geral de contêineres indica o número de contêineres movimentados nos portos. Ele inclui carga, descarga e transferências terrestres e reflete a capacidade e a eficiência dos portos.

A GenFlat Holdings indicou que o declínio marginal em 2023 reflete um período de ajuste após o aumento dos volumes de comércio induzido pela pandemia.

Levar em conta: a GenFlat Holdings é uma empresa start-up que desenvolveu um contêiner marítimo dobrável mais sustentável, que substitui os contêineres marítimos padrão tradicionais.

A empresa tem operações de venda e aluguel de contêineres e fornece seu contêiner marítimo patenteado principalmente para clientes de companhias marítimas em uma variedade de estruturas de aluguel de curto e longo prazo.

Movimentação global de contêineres

Em 2023, os volumes globais de transporte de contêineres tiveram picos e vales, o que implica um ambiente econômico mais amplo.

Também no mesmo ano, aproximadamente 3,9 milhões de TEUs de contêineres foram adicionados à frota global. O volume total de TEUs alugados continua a crescer.

Por outro lado, a demanda global total por transporte de contêineres foi de 233,6 milhões de TEUs em 2023 (incluindo transporte terrestre), de acordo com a Drewry Container Forecaster em dezembro de 2023.

Esse termo refere-se à quantidade total de mercadorias ou cargas que precisam ser transportadas por meio do sistema global de transporte de contêineres.

A demanda mundial por contêineres tem apresentado crescimento constante e resiliente. Desde 2000, ela tem mantido uma taxa de crescimento anual composta de 5,5%, de acordo com a Drewry. Esse aumento se deve a vários fatores.

Transporte marítimo

Por um lado, fatores econômicos impulsionam essa demanda. Eles incluem o crescimento do PIB, a conteinerização e a produção industrial. Por outro lado, fatores não econômicos, como a geopolítica, as preferências dos consumidores e as mudanças demográficas também desempenham um papel importante.

Os contêineres marítimos intermodais oferecem uma forma de transporte segura e econômica. Eles permitem que matérias-primas, componentes e produtos acabados sejam transportados usando vários meios de transporte.

Além disso, o manuseio automatizado de contêineres acelera o carregamento e o descarregamento nos navios. Isso facilita a melhor utilização dos equipamentos de transporte e reduz os tempos de trânsito.

Por fim, os contêineres lacrados protegem a carga. Eles ajudam a reduzir danos, perdas e roubos de mercadorias durante o transporte.