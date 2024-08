Modelorama au Mexique et l’écosystème DTC omnicanal

AB InBev a renforcé sa plateforme numérique mondiale de vente directe au consommateur (DTC) parallèlement à ses magasins Modelorama au Mexique.

Son système DTC de produits numériques et physiques a généré des revenus d’environ 1,5 milliard USD en 2023.

Les principales marques DTC de l’entreprise, telles que Zé Delivery, TaDa et PerfectDraft, sont présentes dans 21 pays.

Ensemble, elles traitent plus de 69 millions de commandes par le biais du commerce électronique et ont généré des revenus supérieurs à 550 millions de dollars en 2023.

Cela représente une augmentation de 15% par rapport à l’année précédente.

TaDa Delivery, la première plateforme numérique mondiale de livraison directe aux consommateurs d’AB InBev, a achevé sa première année d’activité.

L’application, conçue pour livrer des boissons fraîches en moins de 30 minutes, compte actuellement plus de 5 000 livreurs dans 12 marchés d’Amérique latine et d’Afrique du Sud.

Modelorama

Au total, l’écosystème DTC omnicanal, qui comprend environ 13,000 magasins physiques comme Modelorama au Mexique, a généré 1,5 milliard de dollars de revenus en 2023.

Modelorama est une chaîne mexicaine spécialisée dans la vente de boissons alcoolisées, en particulier la bière et les spiritueux.

Elle propose également des produits d’épicerie et des articles de divertissement.

Zé Delivery, l’entreprise de DTC qui génère le plus de revenus, est accessible à plus de 70% de la population brésilienne.

Elle sert plus de 8 millions de clients par an et propose une grande variété de catégories pour répondre aux besoins des consommateurs.

En outre, Zé Delivery peut personnaliser son service à grande échelle.

Par exemple, avec le lancement de Corona Sunset Hours, Zé Delivery stimule la croissance de la catégorie. Il invite les consommateurs à se détendre et à se retrouver entre amis au coucher du soleil.

Profil

AB InBev possède un portefeuille de plus de 500 marques, couvrant toutes les occasions avec ses bières.

L’entreprise est leader en termes de parts de marché dans 28 pays, grâce à ses marques fortes et aux avantages de l’échelle.

Du point de vue d’AB InBev, cela lui permet d’investir de manière significative dans les ventes et le marketing.

Cela lui permet également d’obtenir des conditions d’approvisionnement favorables, de réaliser des économies grâce à la centralisation et d’opérer avec une structure de coûts optimisée.