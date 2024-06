Mexique: record d’IDE en provenance de Corée du Sud

Le Mexique a attiré un montant record d’IDE en provenance de Corée du Sud au premier trimestre 2024, avec 640,6 millions de dollars.

Selon les données du ministère de l’Économie, le précédent record absolu pour cet indicateur sur un trimestre avait été atteint au premier trimestre 2016, lorsque le pays avait reçu 574,5 millions de dollars.

Le PIB par habitant de la Corée du Sud (en termes de parité de pouvoir d’achat) est à peu près le même que celui de l’Union européenne, et la Corée du Sud est le cinquième pays du monde où il est le plus facile de faire des affaires, selon la Banque mondiale.

L’économie sud-coréenne s’est fortement orientée vers l’industrie, en mettant l’accent sur des secteurs tels que l’automobile:

L’électronique.

La construction navale.

Les technologies de l’information.

Machines et équipements.

Produits chimiques.

Acier .

Métallurgie

IDE

Les principales entreprises sud-coréennes sont Samsung Electronics, POSCO, Hyundai Motor Company, LG Electronics, SK Hynix, Korea Electric Power Corporation (KEPCO) et Hanwha Group.

Selon The Advisors’ Inner Circle Fund II, la Corée du Sud est mieux classée que les États-Unis en termes de niveau d’éducation et d’espérance de vie, et son taux de pauvreté et son déficit budgétaire en pourcentage du PIB sont inférieurs à ceux des États-Unis.

L’une des principales raisons pour lesquelles MSCI continue de classer la Corée du Sud dans la catégorie des pays émergents est que le marché est difficile d’accès pour les étrangers. Toutefois, le pays semble prendre des mesures pour résoudre ces problèmes.

MSCI (Morgan Stanley Capital International) est une société mondiale de services financiers qui fournit des indices boursiers et des analyses de données relatives aux investissements.

Des investissements productifs

Si l’on considère des années complètes, le Mexique a attiré 687,3 millions USD d’IDE de la Corée du Sud en 2022 et 504,4 millions USD en 2023.

La Corée du Sud a connu une croissance significative de ses émissions d’IDE au cours des dernières décennies, car ses entreprises cherchent à étendre leur présence mondiale, à accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles technologies, et à diversifier leurs activités.

Au cours de la dernière décennie, c’est en 2016 que le Mexique a reçu le plus d’IDE de la part de l’économie sud-coréenne, avec 1,117 milliard de dollars américains.

L’IDE, ou investissement direct étranger, est l’investissement de capitaux par une entité ou un individu d’un pays dans des activités commerciales ou des actifs dans un autre pays, avec l’intention d’établir une relation à long terme et d’acquérir un certain degré de contrôle ou d’influence sur l’entreprise hôte.