Commerce de l’acier: le Mexique et les États-Unis

La secrétaire mexicaine à l’économie, Raquel Buenrostro, a tenu une réunion virtuelle avec la représentante du bureau du commerce des États-Unis, Katherine Tai, afin d’aborder les préoccupations communes concernant le commerce de l’acier en Amérique du Nord.

Au cours de la réunion, les deux fonctionnaires ont convenu qu’un dialogue franc et direct fait partie du succès des relations commerciales entre les deux pays.

Pour relever les défis communs, le Mexique a récemment harmonisé ses droits de douane sur l’acier et l’aluminium avec ceux des États-Unis à l’égard des pays avec lesquels il n’a pas conclu de traité.

Commerce de l’acier

Le secrétaire à l’économie a rejeté le manque de transparence, réaffirmant la volonté de partager les informations nécessaires pour identifier la traçabilité des produits et lutter contre la triangulation en Amérique du Nord, un problème qui affecte aussi bien les industries mexicaines que les industries américaines et canadiennes.

Il a également proposé un programme de coopération qui comprend, entre autres, la consolidation de l’homologation tarifaire, la coopération entre les agences antidumping afin de rendre leurs enquêtes et leurs résolutions plus efficaces, et le renforcement des mécanismes régionaux de traçabilité.

La production

Selon la Worldsteel Association, la production mondiale d’acier en 2023 est restée constante par rapport à 2022, à environ 1,89 milliard de tonnes métriques.

Parmi les 10 principaux pays producteurs d’acier, la production d’acier en Chine est restée stable et la production en Inde, aux États-Unis et en Russie a augmenté, tandis que la production en Europe, au Brésil et au Japon a diminué.

Les cinq premiers pays producteurs d’acier représentaient 74% de la production mondiale d’acier en 2023.

Par ailleurs, les États-Unis et l’Union européenne (UE) négocient actuellement un accord mondial sur l’acier durable afin de rétablir des conditions axées sur le marché et de s’attaquer à l’intensité carbonique.

En juin 2023, afin d’éclairer les discussions en cours avec l’UE, l’USTR a demandé à la Commission américaine du commerce international de mener une enquête au titre de l’article 332 pour évaluer l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’acier produit aux États-Unis.

Au quatrième trimestre 2023, les États-Unis ont accepté de maintenir les contingents tarifaires de la section 232 sur les importations américaines en provenance d’Europe jusqu’en décembre 2025 et l’UE a accepté de continuer à suspendre les mesures de rétorsion sur les exportations américaines jusqu’en mars 2025.