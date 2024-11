México se opõe à regulamentação dos EUA sobre carros conectados 

O governo mexicano expressou sua preocupação com uma nova regulamentação sobre veículos conectados que está sendo preparada pelo governo dos EUA.

Em uma carta enviada ao Departamento de Comércio dos EUA, o Ministério da Economia mexicano expressou que essa nova regulamentação poderia impactar o processo de montagem e afetar significativamente o setor automotivo do México.

O Departamento de Comércio dos EUA, por meio do Bureau of Industry and Security (BIS), publicou em 25 de setembro de 2024 uma proposta de regulamentação sobre veículos conectados.

Essa proposta tem como objetivo limitar as transações relacionadas aos Sistemas de Conectividade de Veículos (VCS) e aos Sistemas de Direção Automatizada (ADS), restringindo a importação de autopeças e componentes originários da China e da Rússia.

Veículos conectados

Em sua carta, o governo mexicano expressa preocupação com a possível adoção dessa regulamentação. Do seu ponto de vista, o governo dos EUA planeja implementar essa medida com base na segurança nacional. No entanto, o México considera que a regulamentação poderia ser incompatível com as obrigações dos EUA no T-MEC. Além disso, também poderia haver efeitos negativos sobre os fluxos comerciais bilaterais no setor automotivo.

A regra proposta visa limitar as transações relacionadas a Sistemas de Conectividade de Veículos (VCS) e Sistemas de Direção Automatizada (ADS). Isso se aplicaria quando esses sistemas fossem projetados, desenvolvidos, fabricados ou fornecidos por entidades em determinados países estrangeiros.

A proposta inclui restrições à importação de hardware de conectividade de veículos da China e da Rússia. Também limita a venda de veículos conectados que contenham software ou hardware VCS ou ADS provenientes desses países.

Violações do T-MEC

De acordo com a Aptiv, a megatendência “Conectada” abrange tecnologias projetadas para integrar perfeitamente os veículos complexos de hoje ao ambiente operacional eletrônico. Assim, ela permite que os motoristas estejam conectados à rede global de informações. Além disso, o conteúdo da tecnologia no veículo continua a aumentar à medida que os consumidores buscam mais segurança, personalização, infoentretenimento, produtividade e conveniência ao dirigir. Isso gera um aumento na demanda por arquitetura elétrica como base para essas funcionalidades.

Por outro lado, o Ministério da Economia argumentou que as obrigações do Artigo XI do GATT 1994 não permitem restrições às importações de hardware ou à comercialização de veículos. Essa posição é contrária à proposta de regulamentação que os EUA pretendem implementar.