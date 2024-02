México: recorde de quota de mercado nos Estados Unidos

O México bateu um recorde na sua quota de mercado nos Estados Unidos, atingindo uma cobertura de 15,4% do total das importações de produtos para esse destino em 2023.

Com isso, o México superou a quota de mercado da China (13,9%) e do Canadá (13,7%), segundo dados do Departamento de Comércio.

Com uma queda homóloga de 4,9 por cento, as importações de bens para os Estados Unidos foram de 3.084.092 milhões de dólares.

As tensões geopolíticas entre a China e os EUA desencadearam uma mudança para o nearshoring a favor do México.

Segundo o Export Development Canada (EDC), a deslocalização das operações de fabrico para o México permite fazer face aos riscos de perturbações na cadeia de abastecimento e está a fazer com que o comércio dos EUA regresse à América do Norte, especialmente na indústria automóvel.

No entanto, os investimentos chineses também têm vindo a afluir ao México, alimentando as preocupações de que as empresas chinesas possam contornar os direitos aduaneiros e comprometer os acordos de comércio livre da América do Norte.

Anteriormente, a quota de mercado do México no total das importações dos EUA tinha a seguinte sequência: em 2019 era de 14,3 por cento, em 2020 caiu para 13,8 por cento, em 2021 voltou a cair para 13,6 por cento e em 2022 subiu para 14,0 por cento.

A EDC é uma agência governamental canadiana dedicada a facilitar o comércio e o investimento internacionais. A sua principal missão é ajudar as empresas canadianas a ter êxito nos mercados globais.

Quota de mercado

Os Estados Unidos são o maior importador mundial de mercadorias e os seus três principais parceiros comerciais de mercadorias são, por ordem decrescente, o México, o Canadá e a China.

Em 2023, o México exportou mercadorias para o mercado dos EUA com um valor aduaneiro de 475,607 mil milhões de dólares, seguido da China (427,229 mil milhões de dólares) e do Canadá (421,096 mil milhões de dólares).

Por outro lado, na China há sinais de melhoria com o aumento da atividade económica, mas a confiança dos consumidores continua baixa.

A EDC observou que a procura global deprimida continua a prejudicar as exportações chinesas, enquanto o abrandamento do sector imobiliário persiste.

Procura mundial

A recuperação económica desigual, associada à persistência de tensões geopolíticas, está a manter fraca a confiança dos investidores na China.

Ao mesmo tempo, a nível mundial, a procura moderada e a oferta adequada mantiveram o mercado global de matérias-primas em equilíbrio e os preços continuam a descer.

Embora se preveja que a tendência descendente se mantenha com a lenta recuperação da procura mundial, quaisquer choques materiais do lado da oferta poderão perturbar esta tendência e fazer subir os preços.