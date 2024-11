México nega ser um trampolim para produtos chineses nos Estados Unidos

O Ministério da Economia negou que o México seja um trampolim para produtos chineses nos Estados Unidos.

“Nos Estados Unidos há uma esquizofrenia em relação à questão da China”, disse o subsecretário de Comércio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, em uma coletiva de imprensa na terça-feira.

“Dizem que o México é o trampolim para os produtos chineses chegarem aos Estados Unidos. E quando analisamos os dados, ficamos muito impressionados porque é uma narrativa que está praticamente em todos os produtores dos Estados Unidos ou em todos os empresários dos Estados Unidos e agora está começando também no Canadá”, acrescentou o funcionário.

Trampolim para produtos chineses

De acordo com um relatório da Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China, a economia da China é líder na fabricação e exportação de produtos, incluindo painéis solares e veículos elétricos.

No entanto, a exportação de capacidade excedente da China está provocando reações mais agressivas de seus principais parceiros comerciais. Como resultado, os Estados Unidos, a União Europeia e outros países impuseram tarifas.

Ao mesmo tempo, a incerteza econômica na China e as crescentes tensões geopolíticas estão afetando o investimento estrangeiro nesse país. Além disso, uma mudança nas importações dos EUA para o México, o Vietnã e outras economias indica uma possível diversificação do comércio em relação à China.

IED chinês

A mesma Comissão indicou que, devido à reestruturação deliberada das cadeias de suprimentos para evitar as tarifas dos EUA, muitas importações de terceiros países ainda contêm peças e materiais originários da China.

Gutierrez acrescentou que, quando os dados são analisados, é possível demonstrar que o México não é um trampolim para os produtos chineses chegarem aos EUA. Ele também destacou que 70% das importações da China para o México são feitas por empresas estrangeiras.

Abaixo está o Investimento Estrangeiro Direto da China para a América do Norte de 2016 a 2023, em milhões de dólares:

Estados Unidos : 269.066.

Canadá : 124.640.

México : 1.684.

América do Norte: 395.390.

“A única coisa pela qual os Estados Unidos e o Canadá podem nos recriminar é por inventar uma narrativa como a da China, mas é uma invenção porque, se analisarmos de 2016 até hoje todos os investimentos chineses nos Estados Unidos, todos os investimentos chineses no Canadá e todos os investimentos chineses no México e compararmos, os Estados Unidos têm 150 vezes mais investimentos estrangeiros do que nós”, disse Gutiérrez.