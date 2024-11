Capacidades de fabricação de veículos elétricos nos Estados Unidos

O Acordo México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) ajudou a aumentar a capacidade de fabricação de veículos elétricos nos Estados Unidos, afirmou o Conselho Americano de Política Automotiva (AAPC) em uma carta ao Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).

Até o terceiro trimestre de 2023, alguns relatórios estimam que os investimentos em veículos elétricos (EVs) cheguem a aproximadamente US$ 41 bilhões. Desse valor, US$ 35 bilhões são destinados a baterias e células de VEs, enquanto US$ 6 bilhões são direcionados a instalações de fabricação de veículos de emissão zero. Além disso, esses investimentos devem gerar cerca de 180.000 empregos.

A AAPC representa os interesses comuns de política pública da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), da Ford Motor Company e da General Motors Company.

Fabricação de veículos elétricos

As políticas do governo dos EUA direcionaram a maior parte dos novos investimentos em capacidade de produção de baterias na América do Norte para os Estados Unidos. Apenas uma fração desse investimento vai para projetos no Canadá ou no México. Além disso, aproximadamente 90% do investimento em capacidade de produção de baterias (medido em gigawatts-hora por ano) ocorrerá nos Estados Unidos.

Para as empresas associadas ao American Automotive Policy Council (AAPC), há dois motivos principais pelos quais o T-MEC é importante. Primeiro, o T-MEC facilita a integração profunda do setor automotivo dos EUA, o que fortalece a competitividade nacional, regional e global das montadoras americanas e do setor automotivo como um todo.

Em segundo lugar, o T-MEC oferece um nível mais alto de estabilidade, previsibilidade e confiabilidade para o setor automotivo dos EUA e da América do Norte. Essa estabilidade é fundamental devido ao alto investimento de capital e às longas cadeias de suprimentos inerentes ao setor automotivo.

No que diz respeito ao investimento, os fluxos de capital para os Estados Unidos cresceram de forma significativa desde a assinatura do T-MEC. Esse aumento é especialmente visível em fábricas de baterias e na montagem de veículos elétricos.

Parte desse crescimento se deve à recuperação econômica após a pandemia de Covid-19. Além disso, a Lei de Redução da Inflação (IRA) de 2022 também teve um papel relevante. No entanto, as regras de origem automotiva do T-MEC foram fundamentais para impulsionar esse progresso.