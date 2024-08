México: maior comprador de material genético de aves do Brasil

Em 2023, o México se destacou como o principal importador de material genético avícola do Brasil, atingindo um total de 13.514 toneladas.

Esse volume representa um notável aumento de 72,7% em relação ao ano anterior, de acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil.

O volume também é equivalente a 51% do total das exportações brasileiras desses produtos.

O Brasil, conhecido por sua robusta indústria avícola, exporta material genético avícola em duas formas principais: pintos de um dia e ovos para incubação.

Os pintinhos de um dia são aves recém-nascidas, geralmente com apenas 24 horas de idade, que são criadas sob condições estritamente controladas.

Esses pintinhos são enviados para granjas de frangos de corte, onde são criados até o tamanho e a idade desejados.

Material genético

Os ovos para incubação, por outro lado, são selecionados e enviados para processos de incubação a fim de produzir novos pintinhos.

Após um período de incubação que geralmente dura entre 21 e 23 dias para os pintinhos, os ovos eclodem e os pintinhos são obtidos.

No caso específico do México, todas as importações do Brasil são exclusivamente de ovos para incubação.

Esses ovos permitem a produção tanto de aves para engorda e consumo imediato, quanto de galinhas poedeiras que, por sua vez, gerarão novas gerações de frangos.

Além disso, em 2023, os seguintes países também foram destinos importantes para as exportações brasileiras de material genético avícola: Senegal (3.774 toneladas), Paraguai (2.745 toneladas), África do Sul (2.373 toneladas) e Peru (1.483 toneladas).

Capacidade de produção

De acordo com Laiz Foltran, Coordenadora de Inteligência de Mercado da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o Brasil tem uma vantagem competitiva devido à sua relativa proximidade com o México, o que facilita a exportação de ovos para incubação e contribui para o crescimento da população avícola mexicana.

Os ovos incubáveis não só permitem a produção de aves para engorda e consumo imediato, mas também de galinhas poedeiras, que gerarão as futuras gerações de frangos.

No Salão Internacional de Proteína Animal (SIAVS), Foltran também comentou que as exportações de material genético do Brasil para o México são feitas por empresas norte-americanas ou europeias, como Hy-Line, Cobb e Aviagen.

Essas compras estrangeiras têm o objetivo de fortalecer a capacidade de produção no México, especialmente depois que muitas empresas avícolas do país enfrentaram o impacto de surtos de gripe aviária em seus complexos avícolas.