A Administração do Comércio Internacional dos EUA (ITA) destacou uma garantia de equipamento de controlo de carga e aviação da China que estava a ser exportado para o México.

Nota: As funções da ITA incluem o reforço da competitividade internacional da indústria dos EUA, a promoção do comércio e do investimento e a garantia de um comércio justo e do cumprimento da legislação e dos acordos comerciais.

De acordo com um relatório do Departamento do Comércio, a ATI ajudou a garantir mais de 940 milhões de dólares em exportações de equipamento de controlo de carga e aviação para o México, apoiando mais de 1.000 postos de trabalho nos EUA e contrariando a presença de equipamento chinês na fronteira entre os EUA e o México.

Equipamento de controlo

Estes produtos são ferramentas para garantir a segurança e a eficiência nos aeroportos e no transporte aéreo de carga.

O ITA criou um novo Centro da Cadeia de Abastecimento com uma pequena equipa de arranque para fornecer orientações estratégicas e recomendações políticas relacionadas com as respostas a crises da cadeia de abastecimento em rápida evolução, coordenou os esforços de todo o governo para melhorar proactivamente a resiliência da cadeia de abastecimento e forneceu orientações estratégicas para os compromissos da cadeia de abastecimento com parceiros comerciais estrangeiros.

Entre as acções bilaterais, o Ministério do Comércio negociou um Memorando de Entendimento que estabelece uma Parceria para a Inovação e a Cadeia de Fornecimento de Semicondutores entre os Estados Unidos e a Índia.

A Comunidade Europeia e a ATI também chegaram a acordo sobre a criação de um mecanismo de alerta rápido para partilhar informações e cooperar para fazer face a futuras perturbações na cadeia de abastecimento de semicondutores.

Ao mesmo tempo, o ITA defendeu com êxito alterações à Pauta Aduaneira Harmonizada, o que resultou em novas repartições estatísticas para o equipamento de proteção individual e outros produtos essenciais de saúde pública.

De acordo com o mesmo relatório, o nível de pormenor agora disponível habilita os analistas de todo o governo dos EUA, aumentando a visibilidade da cadeia de abastecimento destes produtos e a capacidade dos EUA para antecipar, preparar e responder a potenciais emergências de saúde pública ou perturbações da cadeia de abastecimento.