México ganha quota de mercado nas importações para o Canadá

O México ganhou quota de mercado nas importações de bens para o Canadá em 2023, ultrapassando os Estados Unidos e a China.

As importações canadianas do México cresceram a uma taxa anual de 9% para 34 127 milhões de dólares, de acordo com a Statistics Canada.

Em contrapartida, as compras canadianas aos Estados Unidos diminuíram 1%, para 277,111 milhões de dólares, e as da China caíram 14%, para 66,077 milhões de dólares.

As importações de produtos para o Canadá vão desde automóveis, alimentos e peças de automóvel, a telefones, vestuário e computadores.

De todo o mundo, as importações canadianas de bens diminuíram 2%, para 558,685 milhões de dólares.

Assim, os Estados Unidos aumentaram a sua quota de mercado de 49,2% em 2022 para 49,6% em 2023 nestas compras canadianas, enquanto a China reduziu esta cobertura de 13,5% para 11,8%, respetivamente.

Por sua vez, a quota de mercado do México aumentou de 5,5% para 6,1% na mesma comparação.

Quota de mercado

De acordo com a Coface, a atividade económica canadiana abrandou em 2023, uma vez que o impacto da campanha agressiva de subida de taxas do Banco do Canadá começou a fazer-se sentir e deverá permanecer fraca em 2024, uma vez que as condições financeiras deverão continuar apertadas.

As famílias, cuja dívida representa cerca de 182% do rendimento disponível, são particularmente sensíveis aos aumentos das taxas de juro e é provável que continuem a limitar as suas despesas discricionárias.

Taxas de juro

Como resultado, a Coface considera provável que a contribuição do consumo (55% do PIB), já fraca, permaneça medíocre. Espera-se que o crescimento demográfico, impulsionado principalmente pela imigração, permaneça forte, o que dará algum apoio à procura.

No entanto, este dinamismo demográfico é acompanhado de desafios, nomeadamente em termos de habitação.

As elevadas taxas de juro deverão limitar a contribuição das despesas de investimento das empresas. Embora a inflação deva continuar a ser moderada e se espere que regresse ao intervalo do objetivo do Banco do Canadá (1-3%) em 2024, o Banco do Canadá deverá iniciar um ciclo de cortes nas taxas ainda este ano.

As principais importações canadianas do México em 2023 foram: automóveis (5,184 mil milhões de dólares), veículos de mercadorias (5,774 mil milhões de dólares), peças para automóveis (1,974 mil milhões de dólares), computadores (1,397 mil milhões de dólares) e tractores (1,367 mil milhões de dólares).