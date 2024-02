Exportações dos EUA: Canadá é o principal destino

As exportações dos EUA mantiveram o Canadá como o principal destino em 2023, de acordo com estatísticas divulgadas pelo Census Bureau na quarta-feira.

Os Estados Unidos exportaram $ 353,235 milhões em mercadorias para o mercado canadense no ano passado, uma queda de 0,9 por cento em comparação com 2022.

Olhando para o futuro, o Export Development Canada (EDC) espera que a economia do Canadá experimente um crescimento abaixo da tendência no primeiro semestre de 2023.

No terceiro trimestre, as famílias canadianas gastaram mais de 15% do seu rendimento disponível no pagamento de dívidas, uma vez que o aumento das taxas de juro atingiu as suas famílias.

Embora a EDC preveja que a economia canadiana permaneça frágil no início do ano, não antecipa uma recessão ou perdas de emprego generalizadas, com um crescimento anual de 0,8%.

Na sua opinião, um crescimento mais forte na segunda metade do ano e uma economia global mais forte impulsionarão o crescimento para 2% em 2025.

Assim, a economia canadiana abrandará este ano, uma vez que as elevadas taxas de juro continuarão a pesar sobre as famílias sobreendividadas e a travar as despesas das empresas.

O enfraquecimento da procura externa também contribuirá para as perspectivas económicas globais do Canadá.

Exportações dos EUA

Ambos os países mantêm uma importante relação comercial, com exportações e importações bilaterais substanciais.

Nos EUA, de acordo com a EDC, os consumidores continuarão a gastar, embora a um ritmo mais lento, à medida que as poupanças excedentárias se esgotam com o aumento dos preços e das taxas de juro e a procura reprimida se vai esgotando.

Os custos mais elevados estão também a limitar a capacidade de despesa das empresas, o que significa que o ritmo de criação de emprego e de aumento dos salários continuará a abrandar.

Perspectivas

Um consumidor mais fraco, aliado a um crescimento global mais lento, irá moderar as perspectivas dos EUA para 2024, gerando um crescimento estimado pela EDC de apenas 1,2%.

A EDC prevê que a atividade nos EUA aumente na segunda metade de 2024, aproximando o crescimento da tendência em 2025, com 1,8 por cento.