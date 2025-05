México deixa de exportar carne suína para a China

O México parou de exportar carne suína para a China em 2024, depois de atingir um pico de 279 milhões de dólares em 2020.

De acordo com dados da Administração Geral de Alfândega da China, o país asiático diminuiu suas compras de carne suína mexicana a partir de 2021.

Na China, a carne suína é um ingrediente central na culinária cotidiana e é preparada de várias maneiras. É consumida frita com legumes, refogada em molhos doces e salgados ou cozida no vapor como uma opção mais saudável. Também é comum em bolinhos de massa, sopas tradicionais e pratos grelhados. No sul, é apreciada curada ou defumada, especialmente em celebrações.

Carne suína para a China

O mercado chinês de importação de carne suína foi de US$ 2.095 milhões em 2024, uma queda de 39,9% em relação ao ano anterior.

Aqui estão as exportações de carne suína mexicana para a China, em milhões de dólares:

2018 : 3.

2019 : 37.

2020 : 279.

2021 : 181.

2022 : 35.

2023 : 6.

2024: 0.

Produção chinesa

Até o momento, nenhum surto de peste suína africana (PSA) foi detectado no México. Além disso, nas regiões afetadas, a propagação do vírus mostrou uma desaceleração.

Por outro lado, a empresa mexicana KUO destacou um ponto importante. A recuperação da produção de suínos na China reduziu as importações de carne suína na Ásia. Como resultado, a disponibilidade global aumentou e os preços caíram. Essa tendência continua até 2023.

KUO apontou dois fatores importantes em 2024: por um lado, a produção de suínos na China se estabilizou e, por outro lado, os preços globais mostraram sinais de recuperação. No entanto, o mercado continua altamente volátil.

Por fim, a empresa alerta que o risco de o vírus chegar à América do Norte ainda está presente. Em particular, ela está preocupada com a possibilidade de afetar algumas de suas fazendas no México.

Estas são as importações de carne suína para a China de todo o mundo, em milhões de dólares:

2018 : 2,074.

2019 : 4,509.

2020 : 11,878.

: 11,878. 2021 : 9,887.

2022 : 3,839.

2023 : 3,484.

2024: 2,095.