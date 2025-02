México concede duas cotas de importação de queijo para a UE

O México concedeu duas cotas de importação de queijo para a União Europeia em um total de 25.000 toneladas.

Essa concessão foi dada como parte da modernização do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o México (EU-Mexico FTA).

Cotas de importação de queijo

Em 17 de janeiro de 2024, os dois lados concluíram as negociações sobre a modernização do TLC UE-México. Uma parte das mudanças é a expansão do acesso ao mercado no setor agrícola e de pesca.

Em primeiro lugar, o México concedeu uma tarifa de 0% sobre as importações de queijo azul da União Europeia. A tarifa atual correspondente é de até 45%.

Os queijos de veias azuis, também conhecidos como “queijos azuis” (em italiano formaggi erborinati), se distinguem por suas veias ou manchas de mofo azuis, cinzas ou verdes. Seu aroma característico vem do mofo e das bactérias cultivadas especificamente para seu desenvolvimento. Essas estrias surgem da incorporação de Penicillium roqueforti ou Penicillium glaucum durante o processo de fabricação.

O México concedeu uma cota de 5.000 toneladas para a importação de queijos frescos ou processados originários da União Europeia com uma tarifa de 0%, em comparação com a tarifa atual de até 45%.

A segunda cota permite a importação de 20.000 toneladas de “outros queijos”, também com uma redução nas tarifas de até 45% para 0%.

Alguns queijos azuis com denominação de origem protegida certificada pela UE são:

Roquefort.

Danablu.

Cabrales.

Gorgonzola.

Stilton azul.

A denominação de origem protegida refere-se a produtos intimamente relacionados à área cujo nome eles levam.

Comércio internacional

Em 2023, as importações mexicanas de queijo e requeijão originárias da União Europeia foram de US$ 89 milhões.

Abaixo estão as cinco principais origens das importações de queijo mexicano em 2023, em milhões de dólares, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC):

Estados Unidos : 763.

Países Baixos : 49.

Nova Zelândia : 26.

Uruguai : 16.

Alemanha: 8.

Em seu comércio com o mundo todo em 2023, o México exportou queijo e queijo cottage com um valor alfandegário de US$ 887 milhões, enquanto suas importações totalizaram US$ 49 milhões.