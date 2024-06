O México atraiu um montante recorde de IDE da Coreia do Sul no primeiro trimestre de 2024, com 640,6 milhões de dólares.

De acordo com dados do Ministério da Economia, o anterior máximo histórico deste indicador para um trimestre ocorreu no primeiro trimestre de 2016, quando o país recebeu 574,5 milhões de dólares.

O PIB per capita da Coreia do Sul (em termos de paridade de poder de compra) é aproximadamente igual ao da União Europeia e a Coreia do Sul é o quinto país mais fácil do mundo para fazer negócios, de acordo com o Banco Mundial.

A economia sul-coreana tem sido fortemente orientada para a indústria, com ênfase em sectores como:

Automóvel .

Eletrónica.

Construção naval.

Tecnologia da informação.

Máquinas e equipamentos.

Química.

Siderurgia.

Metalurgia

IDE

As principais empresas sul-coreanas incluem a Samsung Electronics, a POSCO, a Hyundai Motor Company, a LG Electronics, a SK Hynix, a Korea Electric Power Corporation (KEPCO) e o Hanwha Group.

De acordo com o Inner Circle Fund II da The Advisors, a Coreia do Sul é superior aos Estados Unidos em termos de habilitações literárias e de esperança de vida e tem uma taxa de pobreza mais baixa e um défice orçamental inferior em percentagem do PIB.

Uma das principais razões pelas quais o MSCI continua a classificar a Coreia do Sul como emergente é o facto de o mercado ser de difícil acesso para os estrangeiros. No entanto, o país parece estar a tomar medidas para resolver estes problemas.

A MSCI (Morgan Stanley Capital International) é uma empresa global de serviços financeiros que fornece índices do mercado de acções e análises de dados relacionados com investimentos.

Investimentos produtivos

Considerando anos completos, o México atraiu 687,3 milhões de dólares de IDE da Coreia do Sul em 2022 e 504,4 milhões de dólares em 2023.

A Coreia do Sul registou um crescimento significativo na sua emissão de IDE nas últimas décadas, à medida que as suas empresas procuram expandir a sua presença global, aceder a novos mercados e tecnologias e diversificar as suas operações.

Na última década, o maior ano de fluxos de IDE da economia sul-coreana para o México foi 2016, com 1,117 mil milhões de dólares.

O IDE, ou Investimento Direto Estrangeiro, é o investimento de capital por uma entidade ou indivíduo de um país em actividades comerciais ou activos noutro país, com a intenção de estabelecer uma relação a longo prazo e obter algum grau de controlo ou influência sobre a empresa anfitriã.