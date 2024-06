Os 5 principais exportadores de airbags na indústria automóvel

Os principais exportadores de airbags na indústria automóvel foram o México, os Estados Unidos, a Alemanha, a China e a Polónia.

Na primeira posição, com um crescimento anual de 11%, o México está no topo deste ranking, com 1.936 milhões de dólares.

Segundo a Autoliv, o módulo de airbag foi concebido para se insuflar muito rapidamente e depois esvaziar-se rapidamente durante uma colisão ou um impacto.

É composto pelo contentor, uma almofada de airbag e um insuflador.

Exportadores de airbags

Qual é o objetivo destes produtos? Proporcionar aos ocupantes amortecimento e retenção durante um acidente para evitar qualquer impacto ou lesão causados pelo impacto entre o ocupante e o interior do veículo.

Os outros exportadores registaram os seguintes resultados em 2023, a taxas anuais:

Estados Unidos: 1,26 mil milhões de dólares, +6 por cento.

Alemanha: 965 milhões de dólares, +8 por cento.

China: 870 milhões de dólares, +6 por cento.

Polónia: 827 milhões de dólares, +12 por cento.

Estas vendas ao estrangeiro também incluem partes dos produtos em questão.

Mercado global

A Autoliv espera que o mercado dos airbags, no qual a empresa tem uma quota de mercado global de cerca de 47%, cresça principalmente em resultado de taxas de instalação mais elevadas de cortinas insufláveis, airbags laterais e airbags para os joelhos.

Além disso, prevê-se que o airbag central frontal comece a contribuir para o crescimento do mercado.

Os componentes relacionados com o funcionamento destes produtos vão desde sensores e módulos de controlo a mecanismos de insuflação, arneses de retenção e outros elementos necessários para a implementação e funcionamento.

Controlo de qualidade

Em 5 de setembro de 2023, a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) emitiu uma decisão inicial para recolher aproximadamente 52 milhões de insufladores de airbags frontais de condutor e passageiro fabricados pela ARC e pela Delphi Automotive Systems, porque a NHTSA determinou que os insufladores de airbags contêm um defeito de segurança que provoca rupturas no campo.

Alguns dos insufladores da ARC incluídos nos módulos de airbag que a Autoliv ou as suas subsidiárias forneceram após a aquisição de determinados activos da Delphi em 2009 foram incluídos nessa decisão inicial.