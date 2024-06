Mercado mundial da cibersegurança: perspectivas

O mercado mundial de cibersegurança continuará a crescer a taxas de dois dígitos nos próximos anos.

De acordo com dados publicados pela Fortune Business Insights, esse mercado foi avaliado em US $ 139,77 bilhões em 2021 e deve crescer de US $ 155,83 bilhões em 2022 para US $ 376,32 bilhões em 2029.

Isso implica uma taxa composta de crescimento anual de 13,4% durante o período de previsão.

Especificamente, espera-se que o mercado de cibersegurança de tecnologia operacional mais do que duplique em menos de cinco anos.

Mercado mundial de cibersegurança

Um relatório de julho de 2022 da MarketsandMarkets estima o mercado de segurança de tecnologia operacional em US $ 15,5 bilhões, com uma taxa composta de crescimento anual de 15,8% de 2022 a 2027, atingindo US $ 32,4 bilhões.

Esse crescimento coloca o mercado de segurança de tecnologia operacional acima da taxa de crescimento anual composta de 13,4% prevista para o mercado geral de segurança cibernética de 2022 a 2029.

Concorrência

De acordo com a Clarity Consulting Corporation (CCC), o sector da cibersegurança caracteriza-se por um elevado grau de fragmentação, com milhares de empresas que operam em nichos estreitamente definidos.

Esta fragmentação cria um cenário altamente competitivo em que muitas empresas, frequentemente pequenas e especializadas, competem por quotas de mercado em segmentos específicos da cibersegurança.

Para a CCC, isto pode significar enfrentar desafios significativos para conquistar e manter a sua posição no mercado.

A cibersegurança é fundamentalmente um problema de dados. Os avanços na IA, especificamente na aprendizagem automática, em que os algoritmos utilizam os dados para tomar decisões com uma intervenção humana mínima, já estão a revolucionar domínios como os cuidados de saúde, a publicidade e a negociação de acções.

O mercado global da cibersegurança cresceu tanto em valor como em resultado de novas ameaças e tecnologias emergentes.

Este sector não se concentra apenas na proteção de dados e sistemas, mas está também a assistir a um aumento da procura de soluções avançadas, como a inteligência artificial, a aprendizagem automática e a cadeia de blocos, para melhorar a cibersegurança.