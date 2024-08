Mercado Libre quer ter o maior banco digital do México

A empresa multinacional argentina Mercado Libre quer ter o maior banco digital do México.

“Vemos grandes oportunidades para o Mercado Pago no México. Em junho, anunciamos nossa intenção de solicitar uma licença bancária, o que nos permitirá expandir os negócios para alcançar nossa ambição de ser o banco digital número um do país”, disse a empresa em seu relatório financeiro mais recente.

Esse ecossistema será fundamental para sua estratégia. Ele já provou ser um importante contribuinte para o progresso do Mercado Pago no México.

O Mercado Pago é a maior fintech em termos de usuários ativos mensais (MAUs).

Também tem uma carteira de crédito lucrativa que ultrapassou US$ 1,5 bilhão no segundo trimestre de 2024.

O fluxo de usuários para o Mercado Pago reforça sua posição central em serviços financeiros.

Os MAUs aumentaram 37% em relação ao ano anterior, para 52 milhões no segundo trimestre de 2024.

Banco digital

O Mercado Livre vê níveis mais altos de engajamento na Argentina, Brasil e México, com usuários pesados crescendo em um ritmo mais rápido e o número de produtos por usuário aumentando constantemente.

Em 13 de agosto, o Mercado Libre projetou que terá mais de 24.000 funcionários até o final de 2024 no México.

A empresa também planeja investir US$ 2,45 bilhões no México até 2024, um aumento de 48% em relação ao ano anterior.

Estratégia

A empresa oferece a seus usuários um ecossistema de seis serviços integrados de comércio eletrônico e finanças digitais:

Mercado Libre Marketplace.

Plataforma Mercado Pago Fintech.

Serviço de logística Mercado Envíos.

Solução Mercado Ads.

Serviço de Classificados do Mercado Livre.

Solução de lojas online Mercado Shops.

Para complementar o Marketplace do Mercado Livre e melhorar a experiência do usuário, foi desenvolvido o Mercado Pago, uma solução integrada de pagamento digital.

Inicialmente, o Mercado Pago foi projetado para facilitar as transações nos Marketplaces do Mercado Libre por meio de um mecanismo que permitisse aos seus usuários enviar e receber pagamentos de forma segura, fácil e rápida.

Com o tempo, o Mercado Pago evoluiu para um ecossistema completo de soluções de tecnologia financeira, tanto no mundo digital quanto no físico.

Além disso, essa solução de pagamento digital permite que qualquer usuário registrado do Mercado Livre envie e receba pagamentos digitais de forma segura e fácil, bem como pague por compras feitas em qualquer um dos Marketplaces do Mercado Livre.

Atualmente, o Mercado Pago processa e liquida todas as transações em seus Marketplaces na Argentina, Brasil, México, Colômbia, Chile, Uruguai, Peru e Equador.