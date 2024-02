Send an email

Mercado Libre: concurrence au Mexique et résultats financiers

Mercado Libre poursuit une enquête de concurrence au Mexique, tout en augmentant ses revenus au Mexique de 54,4% en 2023 pour atteindre 1,979 milliards de dollars.

Le 13 février 2024, l’autorité antitrust mexicaine (Comisión Federal de Competencia Económica ou Cofece) a notifié à MercadoLibre ses constatations, conclusions et recommandations préliminaires sur la concurrence dans le secteur du commerce électronique au Mexique.

Cette notification présente des propositions de mesures correctives à l’égard des opérateurs du marché, dont Mercado Libre, qui, si elles sont confirmées, pourraient obliger Mercado Libre à modifier certains aspects de ses pratiques commerciales au Mexique.

Le rapport préliminaire est le résultat d’une étude de marché générale sur les obstacles à la concurrence sur le marché du commerce électronique, lancée par la Cofece en 2022, qui va maintenant passer à un stade ultérieur de la procédure où Mercado Libre et d’autres entités concernées pourront présenter leurs points de vue et des preuves supplémentaires.

Mercado Libre

Le rapport préliminaire et les soumissions supplémentaires seront analysés par la plénière de la Cofece, conformément aux lois et procédures applicables, et la plénière publiera un rapport final.

Mercado Libre s’attend à ce qu’il faille plusieurs mois pour que le rapport final soit publié par la plénière de la Cofece.

Le rapport final peut faire l’objet d’un recours constitutionnel spécial devant un tribunal mexicain spécialisé, et les décisions judiciaires ultérieures peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême mexicaine.

Cette étape judiciaire supplémentaire peut prendre plusieurs années avant qu’une décision finale ne soit prise.

L’issue de ces procédures et l’impact que toute mesure corrective finale pourrait avoir sur certains aspects des pratiques commerciales de Mercado Libre sont incertains.

Par conséquent, Mercado Libre a déclaré qu’il ne peut pas garantir qu’ils n’auront pas d’effets négatifs sur ses activités, ses résultats d’exploitation et/ou sa situation financière.

Mercado Libre est le plus grand écosystème de commerce en ligne d’Amérique latine, si l’on se base sur le nombre de visiteurs uniques et de commandes traitées, et il est présent dans 18 pays.

En 2023, le chiffre d’affaires total de l’entreprise a augmenté de 37,4% en glissement annuel pour atteindre 14,473 milliards de dollars, tandis que ses bénéfices nets ont augmenté de 105% pour atteindre 987 millions de dollars.

Voici quelques exemples de concurrents de Mercado Libre au Mexique: Amazon, Walmart, Linio, Vivanuncios et Coppel.