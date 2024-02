Commerce électronique: Walmart de México y Centroamérica augmente de 22% en 2023

Walmart de México y Centroamérica(Walmex) a enregistré une croissance de 22% en glissement annuel de la valeur marchande brute (VMB) de son commerce électronique en 2023.

Auparavant, sur les ventes totales de l’entreprise de 813,06 milliards de pesos en 2022, 5,1% correspondaient au commerce électronique.

La VMB est un terme utilisé dans le commerce électronique et les affaires pour décrire la valeur totale des biens ou des services échangés par l’intermédiaire d’une plateforme ou d’une entreprise au cours d’une période donnée, sans tenir compte des remises, des retours ou de tout autre ajustement.

La société a stimulé la croissance de la VBM du commerce électronique en accélérant Marketplace (+40%) et en mettant en place plus de 1,200 boutiques à la demande.

Walmex a modernisé sa technologie d’application afin d’offrir à ses clients une expérience d’achat plus rapide et plus conviviale, et a numérisé les processus afin de faciliter et d’améliorer le travail de ses associés dans les magasins et les clubs.

Alors que les ventes nettes de Walmex ont augmenté de 8,2% pour atteindre 880,122 milliards de dollars en 2023, son revenu net a augmenté de 5,3% pour atteindre 51,59 milliards de dollars, d’une année sur l’autre.

Commerce électronique

La stratégie de Walmex, qui comprend des investissements dans le commerce électronique, la technologie, l’ouverture de magasins, la rénovation et d’autres initiatives en faveur de la clientèle, pourrait ne pas permettre à l’entreprise de développer son activité de commerce électronique de manière adéquate ou efficace, ou de s’étendre à des magasins comparables, ou pourrait constituer un obstacle au maintien ou à l’amélioration de sa position globale sur le marché.

Le succès de cette stratégie dépendra en grande partie de la capacité de l’entreprise à créer et à offrir une expérience d’achat omni-canal sans friction et est également tributaire des défis auxquels elle est confrontée.

En 2022, l’entreprise a renforcé son offre de crédit en ligne, en permettant à de nouveaux prêteurs d’accéder à la place de marché du crédit numérique dans plus de 100 magasins, en s’appuyant sur les kiosques de commerce électronique de Walmart Supercenter et Bodega.

Cette offre comprend le crédit «Buy Now Pay Later» (Achetez maintenant payez plus tard), dans lequel, grâce à l’enregistrement dans l’application et à la sélection de l’offre de crédit la plus pratique, vous pouvez acheter des produits informatiques, électroniques, des jouets et plus encore, à crédit avec des paiements fixes, sans acompte, sans annuité et sans utiliser de carte de débit ou de crédit.