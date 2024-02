Mercado Libre: concorrência no México e resultados financeiros

O Mercado Libre continua uma investigação sobre a concorrência no México, ao mesmo tempo que aumenta as suas receitas mexicanas em 54,4 % em 2023, para 1,979 mil milhões de USD.

Em 13 de fevereiro de 2024, a autoridade antitrust mexicana (Comisión Federal de Competencia Económica ou Cofece) notificou o Mercado Libre dos seus resultados preliminares, conclusões e recomendações sobre a concorrência no setor do comércio eletrónico no México.

Esta notificação apresentou propostas de medidas correctivas para os operadores de mercado, entre os quais o Mercado Libre, que, a confirmarem-se, poderão obrigar o Mercado Livre a alterar determinados aspectos de algumas das suas práticas comerciais no México.

O relatório preliminar é o resultado de um estudo geral de mercado sobre as barreiras à concorrência no mercado do comércio eletrónico, lançado pela Cofece em 2022, que será agora levado a uma fase posterior do processo em que o Mercado Libre e outras entidades afetadas poderão apresentar os seus pontos de vista e provas adicionais.

Mercado Libre

O relatório preliminar e as contribuições adicionais serão analisados pelo plenário do Cofece, de acordo com as leis e procedimentos aplicáveis, e o plenário emitirá um relatório final.

Mercado Libre prevê que serão necessários vários meses até à emissão de um relatório final pelo pleno da Cofece.

O relatório final pode ser objeto de um recurso constitucional especial perante um tribunal mexicano especializado e as decisões judiciais subsequentes podem ser objeto de recurso para o Supremo Tribunal do México.

Esta fase judicial adicional pode levar vários anos até se chegar a uma decisão final.

O resultado destes processos e o impacto que qualquer medida correctiva final poderá ter em determinados aspectos de algumas práticas comerciais do Mercado Libre são incertos.

Portanto, o Mercado Livre disse que não pode garantir que eles não afetarão negativamente seus negócios, resultados de operações e/ou condição financeira.

O Mercado Libre é o maior ecossistema de comércio online da América Latina com base em visitantes únicos e pedidos processados, e está presente em 18 países.

Em 2023, a receita total da empresa aumentou a uma taxa anual de 37,4% para US$ 14,473 bilhões, enquanto seu lucro líquido aumentou 105% para US$ 987 milhões.

Alguns exemplos de concorrentes do Mercado Libre no México são: Amazon, Walmart, Linio, Vivanuncios e Coppel.