Comércio eletrónico: Walmart de México y Centroamérica cresce 22% em 2023

O Walmart de México y Centroamérica(Walmex) registou um crescimento anual de 22% no seu Valor Bruto de Mercadoria (GMV) de comércio eletrónico em 2023.

Anteriormente, das vendas totais da empresa de 813,06 bilhões de pesos em 2022, 5,1% correspondiam ao comércio eletrônico.

GBV é um termo usado em e-commerce e negócios para descrever o valor total de bens ou serviços transacionados por meio de uma plataforma ou negócio durante um período específico de tempo, sem levar em consideração descontos, devoluções ou quaisquer outros ajustes.

A empresa impulsionou o crescimento do VBM do comércio eletrónico, acelerando o Marketplace (+40%) e permitindo mais de 1.200 lojas a pedido.

A Walmex actualizou a sua tecnologia de aplicações para oferecer aos seus clientes uma experiência de compra mais rápida e mais fácil de utilizar, e digitalizou os processos para tornar o trabalho dos seus funcionários de lojas e clubes mais fácil e mais eficiente.

Enquanto as vendas líquidas da Walmex cresceram 8,2% para 880,122 mil milhões de dólares em 2023, o seu lucro líquido cresceu 5,3% para 51,59 mil milhões de dólares, em termos anuais.

Comércio eletrónico

A estratégia do Walmex, que inclui investimentos em comércio eletrónico, tecnologia, abertura de lojas, remodelações e outras iniciativas de clientes, pode não permitir que a empresa desenvolva o seu negócio de comércio eletrónico de forma adequada ou eficaz, ou que cresça para lojas comparáveis, ou pode ser um obstáculo para manter ou melhorar a sua posição global no mercado.

O sucesso desta estratégia dependerá em grande medida da sua capacidade de construir e proporcionar uma experiência de compra omnicanal sem atritos e está também sujeito aos desafios que enfrenta.

Em 2022, a empresa construiu uma oferta de crédito online mais forte, permitindo novos credores no Digital Credit Marketplace em mais de 100 lojas, alavancando quiosques de comércio eletrónico no Walmart Supercenter e Bodega.

Dentro desta oferta está o crédito «Compre Agora Pague Depois» (Buy Now Pay Later), em que, através do registo na aplicação, e da seleção da oferta de crédito mais conveniente, é possível comprar produtos de informática, eletrónica, brinquedos e muito mais, a crédito com pagamentos fixos, sem entrada, sem anuidade e sem utilizar cartão de débito ou crédito.