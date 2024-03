Mercado dos veículos eléctricos a bateria: tendência mundial

Send an email

O mercado dos veículos eléctricos a bateria deverá representar 15% da produção mundial de veículos ligeiros em 2024, de acordo com as projecções de janeiro de 2024 da S&P Global Mobility.

Após uma cobertura de 10% em 2022 e 12% em 2023, a tendência será crescente, se a estimativa acima for cumprida.

Por enquanto, a produção de veículos elétricos a bateria aumentou para 10,2 milhões de unidades em 2023, de 8,1 milhões de unidades em 2022, impulsionada principalmente pelo crescimento na China.

De acordo com a Lear Corporation, a crescente demanda por veículos eletrificados decorre de inúmeras ofertas de produtos de fabricantes de automóveis tradicionais e não tradicionais, requisitos e incentivos governamentais, objetivos internos dos fabricantes de automóveis e um segmento crescente de consumidores finais que buscam alternativas aos veículos com arquiteturas tradicionais de ICE.

Veículos eléctricos a bateria

A Lear conclui, por conseguinte, que a satisfação desta procura exige uma maior utilização de sistemas de propulsão controlados e assistidos eletronicamente e de componentes relacionados para melhorar a eficiência do combustível; a adoção de sistemas de propulsão de energias alternativas, tais como sistemas de propulsão híbridos suaves de 48 volts, híbridos completos, híbridos plug-in e sistemas de propulsão puramente eléctricos a bateria que facilitam a eletrificação do veículo; e a utilização de materiais mais leves em todo o veículo.

O mercado dos veículos eléctricos a bateria registou um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado pela crescente sensibilização para as questões ambientais, pelos avanços na tecnologia das baterias e pela regulamentação governamental que promove a adoção de veículos com emissões zero.

Emissões de carbono

A indústria automóvel continua a ser moldada pela ampla tendência de eletrificação, que provavelmente estará na vanguarda da indústria num futuro previsível.

Em grande medida, a procura e os desenvolvimentos regulamentares relacionados com uma maior eficiência energética e sustentabilidade (por exemplo, mandatos governamentais relacionados com a economia de combustível e emissões de carbono) são factores importantes desta tendência.

O negócio da Lear é influenciado pelas tendências do segmento de veículos que continuam a registar uma mudança na preferência dos consumidores em relação aos veículos crossover e utilitários desportivos.