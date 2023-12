Send an email

A dimensão total do mercado de serviços automóveis da China é de 1,2 biliões de dólares em 2017 e de 1,7 biliões de dólares em 2021, com um CAGR de 8,9 por cento, refere a Autozi Internet Technology.

Até 2026, estima-se que a dimensão do mercado de serviços automóveis da China seja de 2,3 biliões de dólares, com uma CAGR de 6,6%.

O mercado de vendas de automóveis aumentou de 0,6 biliões de dólares para 0,7 biliões de dólares, com uma CAGR de 3,4 por cento de 2017 a 2021.

A Autozi Internet Technology define-se como um dos principais fornecedores de serviços automóveis de ciclo de vida em rápido crescimento na China.

Tendo em conta o crescimento explosivo da produção e das vendas de veículos de energia nova, prevê-se que o mercado cresça rapidamente, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,9%, até 2026, e está projetado em 0,8 mil milhões de dólares.

Serviços automóveis

O mercado de pós-venda automóvel cresceu a uma taxa de crescimento anual composta de 13,9% e atingiu 1,0 biliões de dólares em 2021.

À medida que o número de veículos em funcionamento («frota de veículos») e a idade dos automóveis continuam a aumentar, prevê-se que, em 2026, o mercado de pós-venda automóvel atinja 1,5 biliões de dólares, com uma taxa anual composta de 8,4%.

O mercado dos serviços para automóveis inclui o mercado de vendas de automóveis e o mercado de pós-venda de automóveis.

No âmbito do mercado de venda de veículos automóveis, o mercado de pós-venda de veículos automóveis inclui especificamente o mercado de venda e locação financeira de veículos automóveis.

O mercado de pós-venda automóvel refere-se principalmente ao mercado da manutenção automóvel, da lavagem e do tratamento de automóveis, dos seguros automóveis, dos acessórios que necessitam de instalação, da venda de automóveis usados, do reabastecimento de gasolina e do carregamento de baterias, entre outros.

Os intervenientes a montante incluem principalmente fabricantes de automóveis, peças e acessórios para automóveis e outros materiais relacionados com os serviços automóveis.

Além disso, as companhias de seguros, os bancos e outras empresas financeiras fazem parte desta cadeia de valor do sector, uma vez que oferecem seguros e produtos de empréstimo aos compradores de automóveis.

Os prestadores de serviços a médio prazo no sector automóvel incluem principalmente os operadores «empresa-a-empresa» e «empresa-a-empresa».

Os operadores «empresa-a-empresa» são principalmente concessionários autorizados de marcas de automóveis e outros tipos de operadores, como as oficinas de serviço automóvel independentes que atendem diretamente os proprietários de automóveis.