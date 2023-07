Com um orçamento de gastos públicos aprovado de 8,25 trilhões de pesos até 2023, o mercado de compras públicas do México é um dos maiores da América Latina e do Caribe, de acordo com o governo do Reino Unido.

Esse mercado abrange um amplo espectro de gastos públicos, desde a aquisição de bens e serviços para obras de infraestrutura e construção até a compra de suprimentos para setores mais amplos, como saúde, defesa e educação.

Recentemente, em 1º de outubro de 2021, o Ministério da Administração Pública (SFP) lançou o Procurement Electronic Tracking Logbook (BESA), uma ferramenta on-line que permite ao SFP monitorar o cumprimento e a execução de contratos de bens e serviços de fornecedores e terceiros que celebram acordos com entidades da Administração Pública Federal.

O BESA será capaz de auditar em tempo real 80% do montante de compras públicas de toda a SFP e fortalecerá os sistemas de auditoria da SFP.

Em caso de não conformidade com os contratos, o BESA prevê um sistema de alertas de supervisão para analisar possíveis irregularidades que podem ser evitadas, investigadas e, se necessário, sancionadas.

Em 26 de agosto de 2022, o Ministério da Administração Pública lançou a segunda etapa do BESA, que incorpora um sistema de alerta que monitora e detecta irregularidades na execução e no cumprimento de contratos públicos de compras, leasing e serviços, desde sua formalização até o recebimento e o pagamento de bens e serviços.

O governo mexicano tem se esforçado para tornar os processos de aquisição transparentes.

Compras públicas

Com a publicação de sua Estratégia Abrangente para o Novo Sistema Nacional de Compras Públicas em 2019, eles têm a ambição de tornar o sistema de compras públicas do governo federal um ambiente mais transparente e aberto; e contribuir para o desenvolvimento econômico nacional promovendo o planejamento estratégico, a responsabilidade social e a participação de um número diversificado de possíveis fornecedores.

No entanto, de acordo com o governo do Reino Unido, o mercado não está isento de problemas e, embora o governo mexicano tenha promovido uma abordagem padronizada, as empresas podem enfrentar condições e requisitos diferentes e, às vezes, difíceis, dependendo do tipo de bens ou serviços oferecidos, com variações de um setor para outro.

Por exemplo, as autoridades de defesa mexicanas têm maior independência em seus processos de aquisição, enquanto as aquisições públicas no setor de saúde passaram para uma abordagem de aquisição consolidada por meio de uma parceria com o Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (UNOPS).