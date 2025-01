Mercado de arroz na China: USA Rice pede abertura

A USA Rice solicitou ao Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) a abertura do mercado de arroz da China para as exportações dos EUA.

De janeiro a novembro de 2024, os EUA exportaram arroz para o mundo com um valor aduaneiro de US$ 2,256 bilhões, um aumento de 22,9% em comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com dados do Departamento de Comércio.

Ano após ano, os Estados Unidos mantiveram uma tendência de aumento nesse indicador, exceto em 2022. No entanto, suas exportações para a China permaneceram praticamente estáveis.

Veja abaixo a trajetória das exportações de arroz dos EUA para o mundo, em milhões de dólares:

2018 : 1,690.

2019 : 1,867.

2020 : 1,878.

2021 : 1,952.

2022 : 1,713.

2023 : 2,045.

2024 (janeiro-novembro): 2.256.

Mercado de arroz na China

A USA Rice representa os produtores, moageiros, comerciantes e empresas aliadas de arroz dos EUA.

Os Estados Unidos cultivam quase 3 milhões de acres de arroz anualmente em Arkansas, Califórnia, Flórida, Louisiana, Mississippi, Missouri e Texas e exportam pouco mais de 50% dessa safra.

Até alguns anos atrás, o arroz cultivado nos EUA abastecia mais de 90% do mercado doméstico antes que as importações de arroz aromático começassem a reduzir a participação no mercado.

OMC

De acordo com a USA Rice, as importações de arroz da China aumentaram desde 2017, deslocando ainda mais o arroz dos EUA do mercado doméstico.

Nos primeiros 11 meses de 2023, as importações de arroz dos EUA de todo o mundo totalizaram US$ 1,462 bilhão, um aumento de 13,1% em relação ao ano anterior.

Essa é a tendência das importações de arroz dos EUA da China, em milhões de dólares:

2018 : 29.

2019 : 24.

2020 : 25.

2021 : 34.

2022 : 45.

2023 : 45.

2024 (janeiro-novembro): 57.

A USA Rice declarou que, se a China cumprisse seus compromissos com a Organização Mundial do Comércio (OMC), o arroz dos EUA poderia ter acesso mais consistente ao mercado.

Apesar de não ter importado arroz dos EUA na época, em 2018, a China impôs tarifas de importação retaliatórias de 25% ad valorem em resposta às ações dos EUA de acordo com a Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962.

Essa tarifa retaliatória se soma à tarifa de 1% da China sobre as importações dentro da cota e à tarifa de 65% sobre as importações de arroz fora da cota.