Atração de IED nos Estados Unidos: Califórnia e Texas

A Califórnia e o Texas se classificaram entre os estados com maior atração de IED nos Estados Unidos, de acordo com um relatório do Departamento de Comércio.

Por estado, o Missouri liderou esse indicador em 2023. No entanto, seu valor não é divulgado devido a requisitos de confidencialidade.

Em seguida, a Califórnia ficou em segundo lugar (US$ 12,8 bilhões), seguida por Nova Jersey (US$ 12,1 bilhões) e Texas (US$ 10,1 bilhões).

No total, os gastos de investidores estrangeiros diretos para adquirir, estabelecer ou expandir negócios nos Estados Unidos alcançaram US$ 148,8 bilhões em 2023. Esses números são provenientes de estatísticas preliminares recentemente divulgadas pelo Bureau of Economic Analysis dos EUA.

Atração de IED nos Estados Unidos

A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos. Em 2023, sua economia foi responsável por 14% do PIB do país. Também foi classificada como a quinta maior economia do mundo no final de 2023.

A economia da Califórnia é diversificada. Ela inclui setores como alta tecnologia, comércio, entretenimento, manufatura, governo, turismo, construção e serviços. A proporção desses componentes é semelhante à composição da economia nacional.

Por outro lado, a economia do Texas é altamente dependente dos principais setores. Entre eles estão o setor de petróleo e gás, a produção química, a fabricação de equipamentos de tecnologia e as telecomunicações.

Vantagens comparativas

A Califórnia e o Texas atraem investimentos por vários outros motivos. A Califórnia é o lar do Vale do Silício, um centro para muitas empresas de tecnologia. Isso cria uma atração por tecnologia avançada. O estado também tem acesso a financiamento de capital de risco e a um grande grupo de trabalhadores da área de tecnologia.

A infraestrutura do Texas é outro fator atraente. Possui vários portos e uma extensa rede de estradas, rodovias e ferrovias de carga. Além disso, seu ecossistema empresarial é forte, abrigando várias empresas da Fortune 500.

Por fim, a proximidade do Texas com o México é relevante. As empresas multinacionais podem tirar proveito da base comercial existente entre os dois países. Ao fazer isso, as empresas reduzem os custos e usam o Texas como uma plataforma para atender a outros mercados na América do Norte.