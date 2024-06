O Governo chinês apelou a uma maior prudência por parte do seu homólogo canadiano no que respeita às medidas de segurança nacional do Canadá contra a China no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Embora aprecie o papel construtivo do Canadá na OMC e no sistema comercial multilateral em geral, a China manifestou a sua preocupação relativamente a certas políticas e práticas canadianas relacionadas com o comércio e o investimento, que parecem contrariar a sua prioridade de comércio livre, de acordo com um responsável comercial em Genebra, na Suíça.

Segurança nacional do Canadá

A China alegou que as restrições ao investimento estrangeiro persistiram e tornaram-se ainda mais rigorosas, nomeadamente no que respeita ao número de casos considerados potencialmente prejudiciais para a segurança nacional, que mais do que triplicou nos últimos cinco anos.

Embora respeitando o direito legítimo dos membros de salvaguardar a sua segurança nacional, a China observou que o conceito de «segurança nacional» deve ter limites na frente económica e comercial.

De acordo com o mesmo funcionário, a China apelou ao Canadá para ser mais prudente neste domínio.

Comércio externo

A China afirmou que o Canadá continua a ser um utilizador ativo de remédios comerciais e que, nos últimos cinco anos, registou um aumento constante das medidas anti-dumping e de compensação tomadas.

No final de 2022, 115 medidas anti-dumping estavam em vigor em 41 dos parceiros comerciais do Canadá, contra 29 em 2018.

Ao mesmo tempo, o número de direitos de compensação em vigor era de 34 em 2022, em comparação com 28 em 2018.

O governo chinês espera que o Canadá possa exercer contenção. e cautela na adoção de medidas corretivas comerciais e procurar abordar ainda mais suas preocupações por meio de diálogos e negociações construtivas.

Além disso, a China incentivou o Canadá a rever as taxas de Nação Mais Favorecida (NMF) aplicadas a oito linhas pautais relacionadas com produtos agrícolas que podem exceder as taxas consolidadas correspondentes.