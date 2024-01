McCormick: projections des ventes mondiales 

Send an email

McCormick & Company a prévu que son chiffre d’affaires net en 2024 se situerait entre une croissance nulle et une baisse de 2%, en taux annuel.

Cette estimation tient compte d’un impact défavorable de 1% des taux de change, ou d’une baisse de 1% à une hausse de 1% à taux de change constant.

Avec un chiffre d’affaires net de 6,662 milliards de dollars au cours de l’exercice clos le 30 novembre 2023, en hausse de 4,9% en glissement annuel, McCormick est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’assaisonnements, d’épices, de mélanges d’assaisonnements et de produits connexes.

La même année, son revenu net s’est élevé à 680,6 millions de dollars, en baisse de 0,2% par rapport à l’année précédente.

La société prévoit également que le redressement des ventes en 2024 inclura un impact favorable des mesures de tarification mises en œuvre précédemment.

D’autre part, la société prévoit que son volume et sa gamme de produits seront affectés par la vente de son activité de mise en conserve Giotti au troisième trimestre de l’année dernière et par l’élagage des activités à faible marge.

Autre indicateur, l’entreprise prévoit que sa marge bénéficiaire brute pour 2024 se situera entre 50 points de base et 100 points de base de plus que sa marge bénéficiaire brute de 37,6% en 2023.

L’augmentation prévue de la marge bénéficiaire brute en 2024 est principalement due à l’effet net de l’impact favorable des mesures de tarification, de l’impact favorable de la gamme de produits, de l’impact favorable du programme mondial d’efficacité opérationnelle prévu et des économies de coûts réalisées dans le cadre de son programme d’amélioration continue, ainsi que d’un faible pourcentage à un chiffre d’impact de l’inflation en 2024 par rapport à 2023.

McCormick fabrique, commercialise et distribue des épices, des mélanges d’assaisonnements, des condiments et d’autres produits salés dans l’ensemble de l’industrie alimentaire.

Elle est également partenaire d’un certain nombre d’entreprises communes impliquées dans la fabrication et la vente de produits aromatiques, dont la plus importante est McCormick de Mexico.

Ses principales installations de vente, de distribution et de production sont situées en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. D’autres installations sont situées en Australie, en Amérique centrale, en Thaïlande et en Afrique du Sud.