Marché mondial de l’avocat et principaux fournisseurs

Le marché mondial de l’avocat a progressé en valeur de 4% et en volume de 10% en 2023 en glissement annuel.Les exportations ont ainsi atteint 3,25 millions de tonnes pour une valeur douanière de 7,27 milliards de dollars.Le Mexique reste le premier exportateur mondial avec 1,2 million de tonnes et une croissance annuelle de 17%.

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), cette évolution marque une forte reprise après les pertes de production dues aux intempéries et les pénuries d’approvisionnement à l’exportation en 2022.Quels sont les principaux exportateurs de ce fruit en 2023 et quelle a été leur croissance en glissement annuel?

Mexique: 1,2 million de tonnes (+17 pour cent).

Pérou : 6 millions de tonnes (+3 pour cent).

Pays-Bas : 3,5 millions de tonnes (+8 pour cent).

Espagne : 1,3 million de tonnes (-11 pour cent).

Kenya: 1,2 million de tonnes (+19 pour cent).

La demande mondiale

Parallèlement à la croissance significative des approvisionnements mondiaux, la demande d’importations est restée ferme aux Etats-Unis et dans l’Union européenne, qui représentaient respectivement 44 pour cent et 27 pour cent des importations mondiales en 2023, selon la FAO.Sur les deux marchés, la consommation a continué à gagner en popularité, les avocats étant largement perçus comme un fruit très nutritif. Alors que les États-Unis importent 90% de leurs avocats du Mexique, l’UE s’approvisionne principalement au Pérou, au Kenya, en Israël et au Maroc.

Les avantages nutritionnels

Voici quelques-uns des avantages nutritionnels de l’avocat: