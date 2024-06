Marché mexicain du transport de lots brisés: prévisions

Mordor Intelligence prévoit que le marché mexicain du transport de lots brisés enregistrera un taux de croissance annuel composé de 5,4% entre 2024 et 2030.

Qu’est-ce que le LTL? Il s’agit d’un transport de charges partielles, c’est-à-dire d’expéditions dans lesquelles le fret de plusieurs transporteurs est placé sur la même remorque, plutôt que le fret d’une seule entreprise soit placé exclusivement sur une remorque individuelle.

Ainsi, plusieurs expéditions LTL sont combinées sur un seul camion afin de le remplir au maximum de sa capacité.

La remorque est transportée sur une plus longue distance, puis déballée et dégroupée à destination.

Le LTL est particulièrement adapté aux besoins des petites entreprises qui peuvent avoir besoin d’envois fréquents et de faible volume et qui ne peuvent pas utiliser économiquement une remorque complète.

Marché du transport de lots brisés

Selon la même source, le marché mexicain du transport de lots brisés a connu un taux de croissance annuel composé de 44,3% entre 2016 et 2021.

Freight Technologies note que cela en fait l’un des segments logistiques à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

Mordor Intelligence prévoit également que les marchés 3PL américain et canadien connaîtront un taux de croissance annuel composé de 3,4% et 4,4%, respectivement, entre 2024 et 2030.

Autre explication: 3PL fait référence aux services logistiques de tiers, un terme utilisé pour décrire les services qui aident les détaillants à gérer leur chaîne d’approvisionnement.

Les services 3PL courants comprennent les services de transport, la gestion des entrepôts et des stocks, l’exécution des commandes, la coordination des expéditions, la distribution au détail, les échanges et les retours.

Commerce électronique

Selon l’ECDB, le marché du commerce électronique au Mexique devrait croître à un taux de croissance annuel composé de plus de 20 % entre 2024 et 2028.

Freight Technologies estime que cette croissance du marché du fret commercial est due à la croissance des économies nationales et à l’augmentation des flux commerciaux, qui ne se font pas seulement d’une région à l’autre, mais sont plus décentralisés et fragmentés en raison de la croissance des grands détaillants en ligne tels qu’Amazon et MercadoLibre.

Selon le 34e rapport annuel sur l’état de la logistique rédigé par Kearney, le marché national du camionnage aux États-Unis est estimé à 896 milliards de dollars en 202