Le transport de conteneurs devient plus cher de Shanghai à Los Angeles

Le coût du transport de conteneurs de Shanghai, le plus grand port du monde, vers Los Angeles a doublé entre octobre 2023 et la mi-mars 2024.

Parallèlement, le coût du transport de conteneurs de Shanghai vers Gênes ou Rotterdam a plus que triplé au cours de la même période.

Globalement, selon la CNUCED, tous les segments du commerce maritime, que ce soit en termes de géographie ou de type d’expédition (vrac, conteneurisé, pétrolier, etc.), ont été affectés.

Les échanges entre l’Asie et l’Europe, ainsi que les routes maritimes reliant les côtes pacifique et atlantique des Amériques, ont été gravement perturbés.

Plus frappant encore, la CNUCED souligne les effets domino qui ont entraîné une hausse des taux de fret sur les routes qui ne traversent pas ces points chauds, en raison de l’impact inquiétant sur le transport maritime et la logistique à l’échelle mondiale.

Transport de conteneurs

Le commerce maritime représentant plus de 80% du volume des échanges de marchandises et environ 70 % de leur valeur en dollars, les perturbations du canal de Panama et de la mer Rouge (qui, les années précédentes, traitaient respectivement 2 à 3% et 12 à 15% du volume du commerce maritime international) ont de nouveau fait grimper les coûts du fret au cours des derniers mois.

Le transport de conteneurs s’effectue par bateau, par camion ou par train et un large éventail de marchandises est transporté dans ces grands conteneurs en métal ou en plastique, depuis les voitures et les ordinateurs jusqu’aux denrées alimentaires, aux meubles et aux vêtements.

Malgré ces fortes hausses, les taux de fret restent bien en deçà des records de la fin 2021 ou du début 2022.

Toutefois, les niveaux mensuels de mars 2024 du Shanghai Containerised Freight Index ou du Dry Bulk Index sont supérieurs au 85e centile de leur distribution (à la fin de 2009).

À l’avenir, la situation dans le canal de Panama devrait s’améliorer après le début de la saison des pluies, fin avril ou début mai.