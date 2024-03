Marché des véhicules électriques à batterie: tendance mondiale

Le marché des véhicules électriques à batterie devrait représenter 15% de la production mondiale de véhicules légers en 2024, selon les projections de janvier 2024 de S&P Global Mobility.

Après une couverture de 10% en 2022 et de 12% en 2023, la tendance sera à la hausse, si l’estimation ci-dessus se réalise.

Pour l’instant, la production de véhicules électriques à batterie a augmenté pour atteindre 10,2 millions d’unités en 2023, contre 8,1 millions d’unités en 2022, principalement en raison de la croissance en Chine.

Selon Lear Corporation, la demande croissante de véhicules électrifiés découle des nombreuses offres de produits des constructeurs automobiles traditionnels et non traditionnels, des exigences et incitations gouvernementales, des objectifs internes des constructeurs automobiles et d’un segment croissant de consommateurs finaux à la recherche d’alternatives aux véhicules dotés d’architectures traditionnelles à moteur à combustion interne.

Véhicules électriques à batterie

Lear conclut donc que pour répondre à cette demande, il est nécessaire d’utiliser davantage de systèmes de propulsion assistés et contrôlés électroniquement et de composants connexes pour améliorer l’efficacité énergétique, d’adopter des systèmes de propulsion à énergie alternative, tels que les systèmes de propulsion hybrides légers de 48 volts, hybrides complets, hybrides rechargeables et électriques à batterie pure qui facilitent l’électrification des véhicules, et d’utiliser des matériaux plus légers dans l’ensemble du véhicule.

Le marché des véhicules électriques à batterie a connu une croissance significative ces dernières années, grâce à une sensibilisation accrue à l’environnement, aux progrès de la technologie des batteries et aux réglementations gouvernementales qui encouragent l’adoption de véhicules à zéro émission.

Émissions de carbone

L’industrie automobile continue d’être façonnée par la tendance générale à l’électrification, qui devrait être au premier plan dans un avenir prévisible.

Dans une large mesure, la demande et les développements réglementaires liés à une plus grande efficacité énergétique et à la durabilité (par exemple, les mandats gouvernementaux liés à l’économie de carburant et aux émissions de carbone) sont des moteurs importants de cette tendance.

Les activités de Lear sont influencées par les tendances du segment des véhicules qui continuent à connaître une évolution de la préférence des consommateurs vers les véhicules multisegments et les véhicules utilitaires sport.