California Tequila a mis en évidence la projection selon laquelle le marché de la tequila enregistrera un taux de croissance annuel composé de 6,9% de 2023 à 2032.

Ainsi, la valeur de ce marché atteindrait 18,4 milliards de dollars à la fin de la période.

La tequila est une boisson distillée fabriquée à partir de l’agave bleu.

Il existe deux grandes catégories de tequila: les « 100% agave » et les « Mixtos ». Le terme « tequila » est protégé et ne peut être utilisé sur l’étiquette du produit que si le spiritueux est produit dans des régions spécifiques du Mexique et contient au moins 51% d’agave.

La tequila est principalement produite dans la région entourant la ville de Tequila, dans les Altos de Jalisco.

En 2022, le marché de la tequila était évalué à 10,1 milliards de dollars.

Cependant, les ventes de tequila à l’étranger ont totalisé 401,4 millions de litres en 2023, soit une baisse de 4,2 % en rythme annuel, selon les données du Conseil de régulation de la tequila (CRT).

Auparavant, mesurées en volume, les exportations de tequila ont accumulé 13 années d’augmentation continue d’une année sur l’autre.

Marché de la tequila

L’un des principaux moteurs du développement du marché mondial de la tequila est l’augmentation massive de la popularité de la culture des cocktails, tant dans le pays qu’à l’étranger.

California Tequila prévoit que la tendance à la croissance dans le segment des tequilas haut de gamme/ultra-premium se poursuivra dans un avenir prévisible, en corrélation avec les tendances du marché global de la tequila.

La société estime qu’elle est particulièrement bien placée pour tirer parti de la croissance de ce segment en raison de la réputation déjà élevée des tequilas AsomBroso dans la catégorie des tequilas ultra-premium.

Spiritueux

Les principaux concurrents d’AsomBroso sont Don Julio, Patron, Casamigos, Clase Azul et Komos Tequila.

Selon Statista, le marché mondial de la tequila est caractérisé par des marques de premier plan telles que Sauza, Patron et El Jimador.

La tequila Sauza s’est vendue à environ 3,8 millions de caisses de 9 litres en 2016.

Au niveau régional, la plupart des tequilas ont été exportées vers les États-Unis depuis leur pays d’origine, le Mexique.

La tequila est la catégorie de spiritueux distillés haut de gamme la plus attrayante et celle qui connaît la croissance la plus rapide, et les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits de qualité supérieure.